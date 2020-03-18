▲桃園防疫超前部署，展開分區及居家辦公試辦演練。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應新冠肺炎疫情變化，桃園市政府人事處、研考會、資科局於18日起，一連兩天進行分區及居家辦公試辦演練，三個局處皆有部份人員已移往第二辦公室，希望透過充分結合人事處的人力運用、研考會的行政管考及資科局的資訊技術等專業職掌，有效超前部署，以跨機關協力方式做好防疫整備。

市長鄭文燦18日於市政會議，聽取人事處「分區及居家辦公演練說明」表示，演練「分區及居家辦公」、「差勤線上刷卡」、「公文應變措施」、「雲端硬碟備份資料」、「多方視訊會議」等5項規劃，維護公務正常運作。同時，市府人事處也將彙整本次試辦成果，必要時由秘書長主持會議，針對發現的問題擬妥解決方案，作為未來各機關正式啟動應變措施時的參考依據。

▲桃園展開分區及居家辦公試辦演練。（圖／市府提供）

人事處長黃新雛說明，分區及居家辦公試辦期間，將開放三個試辦機關同仁差勤線上刷卡機制，以避免按指紋方式接觸感染的風險，並兼顧行政效率和員工健康關懷；研考會也將行政業務重新調整分配，以電子公文優先，並簡化內部核稿分工，以及調整公文傳遞流程方式，讓行政作業得以應變；資科局則是協助雲端資料支援、線上公文簽核、視訊會議等資訊科技技術，讓市府各局處不受地理區域限制，並具時效性地處理各項行政工作。

鄭文燦同時也在今日市政會議上，透過視訊設備即時與三個局處第二辦公室及居家辦公人員進行視訊連線，除關心分區辦公及居家辦公人員適應狀況外，也瞭解相關公務運作整備情形。

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