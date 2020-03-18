　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲新冠病毒在大陸的疫情不斷好轉 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制3月18日召開記者會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒宣佈，截至3月17日24時，除湖北以外，其他省份新增確診病例12例，新增疑似病例21例，均為境外輸入，無新增死亡病例，重症病例減少6例。此外，大陸還首次無新增本土疑似病例。

目前，湖北除武漢以外地區已連續13日無新增本土確診病例，援鄂醫療隊正在有序分批返程。米鋒表示，根據世衛組織通報，目前疫情已擴散到159個國家和地區，「要繼續防止境外疫情輸入，同時積極開展國際合作，共同應對疫情。」

中國南方科技大學、上海交大、華東師範、深圳市第三人民醫院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院、中國醫學科學院阜外醫院以及武漢大學中南醫院等8所科研機構近日完成最新新冠病毒研究表示，A型血液的人對新冠肺炎相對易感染；而O型血液的人風險較低，比較不容易感染病毒。

大陸國家衛生健康委員會官方網站3月18日通報，3月17日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，新增死亡病例11例（湖北11例），新增疑似病例21例。其中，湖北新增確診病例1例（武漢1例），境外輸入確診病例12例。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

疫情期工資照發！復工後遭求補時數　他崩潰：要20幾天加班3小時

英國飛上海機票一張18萬！　留學生媽媽「霸氣狂搶」：這時候錢還考慮嗎？

無辜女童「家樓下玩耍」被砍死！19歲男大生持刀隨機殺人…背後撲倒瘋狂砍頭

澳洲返國拒絕隔離14天　北京女外出「跑步健身」被阻氣得大喊：救命！

疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

疫情期工資照發！復工後遭求補時數　他崩潰：要20幾天加班3小時

英國飛上海機票一張18萬！　留學生媽媽「霸氣狂搶」：這時候錢還考慮嗎？

無辜女童「家樓下玩耍」被砍死！19歲男大生持刀隨機殺人…背後撲倒瘋狂砍頭

澳洲返國拒絕隔離14天　北京女外出「跑步健身」被阻氣得大喊：救命！

疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

【奧斯塔羅】和暗戀對象有機會發展嗎？

他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

口罩實名制2.0　財政部解釋　超商取貨民眾仍不會拿到發票

UBA／4強話題對戰組合　衛冕軍佛光拚世新

具荷拉哥哥請願推「具荷拉法」！　期望禁止「遺棄子女的父母」繼承財產

土耳其團確診15中13！醫驚「中獎率87%」…網笑翻：不能再高了

國民女友祈錦鈅跨界主持...竟被製作人訓話！　連操1小時「慘叫連連」

水族館疫期關閉　「企鵝情侶」搖頭晃腦可愛閒晃...網大讚：是約會嗎？

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

中國取消3美媒境內工作：反對假新聞

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

中國網上出現大量調侃文！官媒：注意吃相

影／返京後「出門跑步」！澳籍華人被公司開除

港驚現「紅褲壯漢」一打五

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

台籍「加州補教天王」　爆融資醜聞

武漢防疫出現漏洞了！「連4天急診出現新增病例」

治療新冠肺炎要多少錢？帳單一曬「489萬元」

西班牙返回「一路自帶病毒散播」…到家後無症狀確診！

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

湖北荊州解封　高風險城市剩武漢

更多熱門

相關新聞

一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

台灣新冠肺炎（COVID-19）境外移入病例暴增，民眾人心惶惶；有記者就質疑指揮中心，是否刻意控制篩檢量，營造台灣尚未社區傳播的「假象」。不僅指揮官陳時中罕見動氣，在第一線的醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅也在18日的ETtoday《雲端最前線》駁斥，疫情嚴峻，救火都來不及，「哪來時間蓋牌？」

任天堂紐約旗艦店因疫情無限期停業

任天堂紐約旗艦店因疫情無限期停業

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面