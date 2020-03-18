大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

▲新冠病毒在大陸的疫情不斷好轉 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制3月18日召開記者會，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒宣佈，截至3月17日24時，除湖北以外，其他省份新增確診病例12例，新增疑似病例21例，均為境外輸入，無新增死亡病例，重症病例減少6例。此外，大陸還首次無新增本土疑似病例。

目前，湖北除武漢以外地區已連續13日無新增本土確診病例，援鄂醫療隊正在有序分批返程。米鋒表示，根據世衛組織通報，目前疫情已擴散到159個國家和地區，「要繼續防止境外疫情輸入，同時積極開展國際合作，共同應對疫情。」

中國南方科技大學、上海交大、華東師範、深圳市第三人民醫院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院、中國醫學科學院阜外醫院以及武漢大學中南醫院等8所科研機構近日完成最新新冠病毒研究表示，A型血液的人對新冠肺炎相對易感染；而O型血液的人風險較低，比較不容易感染病毒。

大陸國家衛生健康委員會官方網站3月18日通報，3月17日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，新增死亡病例11例（湖北11例），新增疑似病例21例。其中，湖北新增確診病例1例（武漢1例），境外輸入確診病例12例。