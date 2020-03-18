因應疫情提早做準備！居家線上學習演練　台東防疫停課不停學

▲縣長饒慶鈴出席直播會議表示，透過「遠距線上學習教室」讓學生停課不停學。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為因應疫情所帶來的衝擊，並協助各校加速整備線上補課措施，台東17日上午在康樂國小辦理居家線上學習演練，希望藉由全縣直播會議，向各校說明及演示「遠距線上學習教室」操作實況，透過提早準備與演練，提升停課時線上教學成效，並做為各校老師實施線上補課參考，讓學生停課不停學，維護學生學習權益。



因疫情影響也促使線上教學成為現代教學的新趨勢，更是學生學習的新選擇。演練分為3個層次進行，首先為教師對學生進行，接續為校長與教師間的演練，最後再由縣長與校長的視訊會議，分別與公館、東清、北源等國小，以及綠島、新生等國中進行視訊，詢問學校開學防疫準備、線上教學需改進項目等，希望透過線上互動演練，未來在面臨疫情停課時，學校皆能及時應變，｢以線上教學為主，實體補課為輔｣的多元選擇方案。

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▲▼因疫情影響促使線上教學成為現代教學的新趨勢，更是學生學習的新選擇。

為加速線上教學之完整，教育處已經與教育部及公益平台基金會協調合作，希望借由公私協力，盡力滿足縣內學生於停課期間線上學習所需的網路環境與硬體載具的需求，以期將網路環境、載具整備、教育平台及線上教學與互動等4項線上教學條件整備完成。台東縣府將要求各校老師於2週內能與三年級以上學生完成學習平台約定，讓學童提早並逐步熟悉教師線上派送任務、學習進度的方式。





縣長饒慶鈴表示，為防治疫情在校園擴散，教育部日前已發布學校停課標準，高級中等以下學校若停課，可採取到校實體補課或居家線上教學。停課或許是一個班級停課，也可能是一間學校停課，學校勢必需要事先積極準備相關軟硬體盤點，以免到時辦理居家學習時措手不及。



另外，演練同時做150人的壓力測試，導致同時間流量過大，使學術網路誤以為駭客攻擊啟動保護機制斷網，教育處說，透過此次演練及壓力測試，該處會向學網反應排除此問題，以保障學生學習的權利。

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