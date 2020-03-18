新增23例確診「有3例高風險」　法籍遊客來台玩4天才確診！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布23例新增病例，其中有3例屬於高風險，包括一個來台灣旅遊的法國人、20多歲本土女性和一名印尼回台的民眾。其中案83例為是來台灣玩的法國人，3/12從法國來台，直到3/16有症狀才採檢確診。

昨（17）日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例（含17,793例排除），其中100例確診（今日新增案78至100），分別為71例境外移入及29例本土病例；確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）

指揮中心指出，全球累計193,748例確診，分布於145個國家/地區；病例數以中國大陸80,881例、義大利27,980例、伊朗14,991例、西班牙9,191例及韓國8,236例為多；病例中7,086例死亡，以中國大陸3,226例、義大利2,158例、伊朗853例、西班牙309例及法國148例為多。

而針對3例危險個案，陳時中表示，除了這3例，其它基本上都在可控制的範圍，有11個是在機場攔下、5個居家隔離、1個居家檢疫。