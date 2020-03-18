與確診「案74」同遊冰島　高雄1名警察被帶往醫院篩檢

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警局傳出一名警員曾和確診的案74男子一同前往冰島旅遊，該名員警雖然10日返台後，曾自主管理6天後在回去上班，但17日被疾管人員帶去醫院篩檢，目前請假居家隔離中，預計今、明結果就會出爐。

該員警於與確診病例為親戚關係，其成員計有7員在冰島一同自助旅遊，該名員警雖然10日返台後，曾自主管理6天後在回去上班，但17日被疾管人員帶去醫院篩檢，因該員警無相關症狀亦未住院，檢測結果需費時1至3日，若為陰性，依衛生局指示居家隔離至3月24日期滿。