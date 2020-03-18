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遊摩洛哥狂曬照挨轟…20萬粉絲「鋼琴網紅」道歉了：絕對配合檢疫

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▲▼鋼琴網紅遊摩洛哥挨轟。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲她3月10日出國時摩洛哥為非疫區。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃可昀／綜合報導

臉書超過20萬粉絲追蹤的「鋼琴網紅」3月10日前往摩洛哥表演，接下來一周都在臉書PO出多張出遊照，在巴迪皇宮、撒哈拉沙漠等景點打卡。她16日深夜發出道歉文，承認自己欠缺思考，才會選擇在疫情敏感時期出國，「自己下了不智嚴重錯誤判定，做出不當的國外出差決定，如今卻成了害群之馬。」

▲▼鋼琴網紅遊摩洛哥挨轟。（圖／翻攝自當事人臉書）

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▲道歉全文。（圖／翻攝自當事人臉書）

鋼琴網紅表示，摩洛哥在3月10日是屬於非疫區，當時她一心想著完成演奏行程，所以照樣搭機飛出國。從她PO出的照片可得知，這期間她走訪了很多景點，包括巴迪皇宮、撒哈拉沙漠、阿特拉斯山脈等知名地標，而且沒有一張照片是有配戴口罩，讓部分粉絲擔憂，這樣是否有感染新冠肺炎的疑慮？

衛福部17日宣布將摩洛哥列為第三級警告（Warning），鋼琴網紅隨即發表道歉文，「對不起，我真的錯了」，因為自己思考不夠謹慎，在敏感時期做出出國決定，「除了再三致上最深最深的萬分歉意，每一秒必定做好更完善的疫情防範、絕對配合檢疫、自我隔離」，一定會盡力避免影響到周遭親友，不要增加台灣醫療負擔。

網友回應，「實在不知道該下什麼評語，只希望你平安歸來，自主強制管理好，願一切平安順心了」、「非常時期真的不適合，將心比心，台灣防守很辛苦」、「對妳有點失望...本來很欣賞妳的。」

部分網友對於她的道歉仍不買單，直批「問題是出國工作，幹嘛還做直播？而且你也太高調了」、「明明就是旅遊團，之前的直播都是旅遊動態，跟案54一樣優秀」、「 超諷刺…很鐵齒啊？ 又是一個『應該不會發生在我身上』的豬隊友」、「善意提醒還把人家封鎖刪文」。

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