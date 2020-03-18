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一早就能掏出來用！麥當勞「2020甜心卡」開賣　早餐限定「薯餅」首次現蹤

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▲▼麥當勞2020年度甜心卡。（圖／業者提供）

▲麥當勞2020年度甜心卡即日起開賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快看，最新2020年度甜心卡來了！幾乎人手一張的超值麥當勞甜心卡即將在3月31日到期，麥當勞近日悄悄在官網宣布最新2款甜心卡即日起正式開賣，這次選用超陽光黃色打造「芝麻麵包款」以及「薯條沾醬款」，最大重點就是每日使用時間拉長了，B區加入只有早餐供應的薯餅，今年一整年吃早餐也能用甜心卡，就是要替小資族精打細算。

▲▼麥當勞2020年度甜心卡。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞2020年度甜心卡新增了薯餅選項。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞2020年度甜心卡。（圖／業者提供）

麥當勞2020年全新甜心卡以「芝麻麵包」及「薯條沾醬」2款不同圖案呈現，但皆以麥當勞經典色系黃色為主，可愛破表，而今年背面「買A送B」的超值組合內容，B區新增了早餐限定款「薯餅」，因此今年起早餐就可以使用甜心卡，不必等到10時半之後才能掏出來使用，直接造福上班族。最新甜心卡即日起正式開賣，優惠價現在只要39元，數量有限、售完為止。

至於原本「買A送B」組合在去年就已換菜單，其中，A區新增特選重黑咖啡、中大杯阿薩姆鮮奶茶（冰／熱），9塊麥克雞塊餐調整為10塊麥克雞塊餐；B區則是增加小包薯條、小杯冰奶茶，冰咖啡調整為特選黑咖啡（冰／熱），這次又新增全新薯餅選擇，早餐不想吃太飽的人，就可以在A區買杯熱咖啡或奶茶，B區選擇薯餅，開啟一天的好心情。

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