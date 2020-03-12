麥當勞超狂冠軍戒只給他們　鐵粉只好怒吃大麥克！

▲從HBL乙組聯賽出身的林志傑戴上超狂大麥克冠軍戒，替學弟妹們加油。（合成圖／翻攝自林志傑IG、麥當勞提供）

消費中心／綜合報導

從1988年開始的HBL（高中籃球聯賽），每年開打時可說是全台高度關注的運動賽事，在高中生之間更是捍衛校譽、爭取榮耀的時刻。許多籃球明星例如陳信安、田壘、周士淵等等，都是從HBL的比賽表現亮眼受到挖掘，往更高的殿堂邁進。對此，麥當勞為了鼓勵年輕學子已經贊助HBL超過5年時間，更開出「只要得冠軍，全校一起吃大麥克」的狂舉，就是要讓全校一起感受奪冠同學的熱血。



HBL分成甲、乙組比賽（甲組為體保生為主，乙組則為一般在校生），經過了好幾個月的賽程，再加上近日新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，今年首度不開放觀眾入場加油，全程採線上直播方式進行。即便如此，絲毫不影響球員熱切想要奪冠的心情。終於在8日分出高下，甲組男女組冠軍分別由能仁家商、淡水商工拿下，除了冠軍的榮耀以外，更奪下了讓全校師生都可以免費享用麥當勞大麥克的大滿足時光。兩所學校學生人數超過7,000人，也就是要送出至少7,000個大麥克，以單點價72元來算，市價就超過50萬元，五年來，台灣麥當勞為了鼓勵年輕學子追夢，已經狂送超過25,000個大麥克，狂灑超過188萬元。

▼淡水商工拿下女子組甲組冠軍。（圖／記者洪偵源攝，下同）



▼能仁家商拿下男子組甲組冠軍。

除了甲組比賽外，其實乙組也有許多潛力新星，例如野獸林志傑就是從乙組竄出，當年以小前鋒位置配上剽悍球風，贏得不少關注，其拼戰精神完全不輸給甲組球員。今年麥當勞請HBL冠軍校吃大麥克更擴及乙組聯賽，除了傳統一定要有的大麥克以外，更加碼替冠軍隊伍打造專屬冠軍戒指，以大麥克「The one & only」的元素替冠軍喝采，象徵獨一無二的榮耀，鼓勵他們繼續向更高的榮耀奔進。

身為麥當勞永遠的1號主餐大麥克，代表數字「1」最適合向冠軍隊伍致意祝福，這次打造的冠軍戒指更融入此元素，用來象徵冠軍王者不可被撼動的地位，麥當勞期許能透過自身的力量將熱血、青春以及勇敢的精神傳給年輕學子，讓他們透過大麥克補足體力，繼續朝下一個夢想前進。此外，受到新冠肺炎影響，乙組賽事決定暫延至疫情穩定後，主辦單位會再公布開打時間，期許屆時一樣能閃耀出最精彩的表現。

▼「麥當勞XHBL」超狂大麥克冠軍戒。（圖／麥當勞提供）