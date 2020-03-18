前線奮戰「赤裸樣貌」曝！她休息5秒警報再度響起…一張照惹3.5萬人心疼

▲護理師坐下休息5秒繼續站起來忙碌。（圖／當事人授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

一名呼吸治療師17日晚間在臉書貼出一張照片，引起廣大網友回響與震撼，至今已有3.5萬人按讚。她在貼文中提到，「汗水在密不透風的隔離衣下，猖狂浸溼每吋肌膚」，每次進入負壓隔離病房，都得耗10至15分鐘穿上一層層隔離裝備，把自己包得密不通風，「需要一直待在裡面照顧病患的護理師更累、裝備也更多更重更熱。」

這名呼吸治療師在臉書PO文，進入病房前有很多前置作業，出來也要一層一層脫掉裝備，「還要搭配一次又一次的乾洗手」，醫護人員每天得重複這個流程無數次，護理師還要忙著安撫病患、抽痰、泡藥、注射、監測數據等等，根本顧不了自己被包在隔離衣內的身軀，早已浸泡在汗水與悶熱中。

請繼續往下閱讀...

她透露，昨晚因為病患呼吸數據不穩定，她再次穿上一層層隔離衣進入病房前室，她站在前室長達1小時過後，「才終於看到護理師坐下休息5秒，對！5秒後又因為機器警報聲響起，她就得站起繼續忙碌。」

每一位護理人員在病患順利轉院前，全都懸著一顆心堅守工作崗位，「你看！我的手套裡都是汗水！天啊！我頭髮都濕了」，這就是第一線醫療人員的一天，這位呼吸治療師用鏡頭記錄下令人心疼的這幕，呼籲國人這段期間不要再想著出國玩，否則對不起其他人民，更對不起全體醫療人員。

其他網友紛紛留言，「光看文字描述就覺得好辛苦」、「真的很辛苦…很辛苦！感恩醫護人員的付出。妳們身體也要保重哦」、「感謝你們辛苦了，眼淚都流出來了」、「致最高的敬意」、「再多的言語無法表達心中對你們的謝意，辛苦了！」

▼呼吸治療師呼籲大家別再出國。（圖／當事人授權提供）



►修圖修到厭世！這款CP值很可以