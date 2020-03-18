機票達人PO歐洲促銷文遭出征　黃豪平酸：逛金寶山粉專也會想死？

▲布萊N經常在臉書分享旅遊相關資訊。（圖／翻攝自Facebook／布萊N 機票達人，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

由於台灣新冠肺炎（COVID-19）確診案例兩天內爆增18例，且皆為境外移入，讓部分民眾相當氣憤。機票達人布萊N因為經常在臉書粉絲專頁分享便宜機票的訊息，16日在PO文中談到「卡達歐洲價格全面崩盤，低到不能再低了」，沒想到掀起網路正反意見論戰，有人覺得觀感差、想退讚，但也有人覺得不過是看看促銷訊息而已，要不要出國只有當事人能決定。

布萊N在16日的PO文中列出布拉格、哥本哈根、威尼斯等地區的機票來回價格，全部都在2萬元以下，「卡達歐洲價格全面崩盤，低到不能再低了，理由大家都知」，而且促銷期到11月30日。雖然他下一句話就勸大家要注意疫情，如果真的想買機票，最好買10月到11月的，今年上半年並不適合前往歐洲旅遊，但還是引起部分網友不滿，紛紛在他的文章底下留言表示，「觀感超差！我退讚，你們想買、想出國的繼續聊」、「免費的我也不要，雖然這是你的工作，但現在這樣危險還是PO一些別的比較好」、「請暫停發放機票促銷消息，共同為防疫盡一份心力」。

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▼▲網友在文章底下留言激辯，藝人黃豪平也留言力挺布萊N。

不過，也有另一派網友認為布萊N只是分享訊息，也有提醒大家上半年先不要出國旅遊，可是民眾到底要不要出國，他也沒辦法管，「我很關心疫情的發展，但布萊N的訊息也不想錯過，因為看促銷價或是Bug票很療癒啊」、「人家粉專名就叫『機票達人』，難道要人家PO保養文嗎？」、「我在一線中繼隔離病房從事醫療工作，也是布大的忠實粉絲。很謝謝布大宣導『謹慎購票，健康至上』，我們一直很努力在守護台灣醫療，大家都加油」。

就連藝人黃豪平也跳出來力挺布萊N，並留言回酸，「以樓下有些人的邏輯，逛金寶山粉絲頁也會突然很想死。」對於網路上的爭論，布萊N隨即PO出一篇文章滅火，內容提到感謝各界的指教，之後如果要PO有關機票的文章，會先評估航點或該地區的疫情，同時降低發文頻率，希望需要機票訊息的朋友能共體時艱，畢竟在這樣的非常時期裡，他也得做出選擇，「真的是很抱歉。」