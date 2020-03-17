撐不住！長榮航空即起增「專案事假」　懇切盼員工多休假

▲長榮航空因嚴重受到衝擊，即日起增設「專案事假」申請。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情全球延燒，歐洲、美國、日本等地幾乎全列入旅遊疫情地三級警告。長榮航空因嚴重受到衝擊，即日起增設「專案事假」申請，不給薪、也不影響考評，另外也放寬「留職停薪」申請規定。長榮強調，沒有強迫性，但鼓勵同仁能多休假與公司共度難關。

受到疫情全球快速蔓延影響，長榮航空航班持續大幅縮減，衝擊營收甚鉅。長榮自即日起也增設台灣地區員工「專案事假」申請，與放寬「留職停薪」申請規定，以撙節公司營運成本，同時滿足員工自主防疫、照顧或其他個人需求；海外地區員工則依當地法令規定辦理。

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▲長榮也放寬留職停薪申請規定，鼓勵員工多休假，與公司共度難關。（圖／記者李毓康攝）

長榮表示，專案事假不列入考評及服務年資繼續累計，且不與其他差假併計，也不會影響相關福利權益，員工可依個人需求事前提出，但每月不得超過14天；留職停薪則不限事由均可提出，每次申請至少一個月以上。

長榮特別強調，無論是專案事假或是留職停薪，均需由部門主管依業務及人力狀況核定，沒有任何強迫性，公司仍持續鼓勵同仁多安排休假。值此營運艱困時期，懇切期許同仁能與公司共同攜手度過難關。