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終於等到了！台灣虎航急宣布日、泰航線改退票辦法　3/18起航班幾全砍

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▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

為防堵新冠病毒（COVlD-19）境外移入個案持續增加，中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，日本、新加坡、泰國、菲律賓等亞洲19國全面升級旅遊疫情第三級警告。對此，台灣虎航也緊急開會研議航班調整，另也公布日本、泰國航班改退票辦法。

台灣虎航表示，因應中央流行疫情指揮中心今（17）日將亞洲各國之旅遊疫情提升至第三級警告，台灣虎航往返日本及泰國航班將作以下調整：

請繼續往下閱讀...

東京成田／大阪關西航線
●2020年3月18日至2020年4月30日東京成田及大阪關西航線除下述表列中的航班仍執飛外，其餘全數取消。
●為疏運旅客及考量仍有部份外籍旅客有返國需求，下述航班可供旅客使用選擇：

▲▼台灣虎航日、泰航班異動。（圖／台灣虎航提供）

適用對象：
持有2020年3月18日至2020年4月30日的台灣虎航東京成田及大阪關西航線的旅客。

針對適用對象，台灣虎航提供以下方案作為選擇（擇一）：

申請期限：即日起至2020年3月24日晚間21:00（含）止。

方案一：更改訂位

●符合上述說明之適用對象，如選擇日期仍有可售座位時，始可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為2020年3月18日至2020年7月14日(含)止，且須以來回程皆可搭乘完畢為準(2020年6月23日至2020年6月30日為不適用區間)。

●欲進行改票作業者，請直接至線上表單申請：https://www.surveycake.com/s/zXXVL

方案二：退票

●符合上述說明之適用對象者，始可選擇全額退費，且不需支付任何手續費。

●欲進行退票作業者，請直接進行線上表單填寫即可：https://www.surveycake.com/s/PxDda。謹提醒，選擇退票的旅客，約須4週左右的工作天作業，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

福岡／沖繩那霸航線

●為疏運旅客及考量仍有部份外籍旅客有返國需求，2020年3月18日桃園-福岡IT-240/IT-241及桃園-沖繩那霸IT-232/IT-233航班仍執飛

●2020年3月19日至2020年4月30日的福岡及沖繩那霸航班則全數取消。

2020年3月19日至2020年4月30日的福岡及沖繩那霸航班旅客，台灣虎航將直接退費至訂單中原始之付款帳戶內，旅客不須進線至客服中心確認亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款作業約須4週工作天將退至發卡銀行端，後續相關退款時程，請逕自與發卡銀行聯繫。

2020年3月18日的旅客，若計劃不搭乘原訂航班，請務必於航班出發時間4小時以前完成線上表單退款申請：https://www.surveycake.com/s/PxDda

其餘日本航點及泰國

●2020年3月18日至2020年4月30日其餘日本往返之航班及泰國航班將全數取消。

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航將直接退費至訂單中原始之付款帳戶內，旅客不須進線至客服中心確認亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款作業約須4週工作天將退至發卡銀行端，後續相關退款時程，請逕自與發卡銀行聯繫。

其它說明：

●它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理。
●如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款請逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。 

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，華航表示，針對中央疫情指揮中心新增三級旅遊警示國家，未來航班異動尚在研議當中，最新航班異動資訊及相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

根據指揮中心公告，除已公布列第三級之中國大陸（含港澳）、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)
東歐：摩爾多瓦。
美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心表示，從上述國家返台入境者，自台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

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