新冠疫情衝擊全球經濟　李貴敏批：內閣對國際險峻情勢根本無感

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情恐慌蔓延，美股道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點。國民黨立委李貴敏17日表示，新冠疫情對全球經濟已發生極度影響，國際普遍擔憂類似2008金融海嘯重演，但內閣主管部會首長的判斷力，對於國際各種金融與經濟險峻情勢的示警，部長們全當作馬耳東風。

李貴敏說，股市是經濟晴雨表，美股連番暴挫，加上周內三度熔斷，更引發環球金融風暴和經濟危機的風險越來越大，這一連串消息令人感嘆。早在兩周前，我在立院財政委員會質詢財政部、金管會、經濟部、勞動部4位首長，提醒新冠疫情對全球經濟已發生極度影響，國際普遍擔憂類似2008金融海嘯重演。

李貴敏表示，當時她請教幾位部長，是否有任何一位覺得今年經濟可能零成長？或對經濟成長不抱希望？遺憾的是，一位都沒有，直言「這就是我們內閣主管部會首長的判斷力，對於國際各種金融與經濟險峻情勢的示警，部長們全當作馬耳東風」，財政部長蘇建榮當時說，雖然美國聯準會已降息兩碼，政府是否降息要由央行理事會決定，但他認為「美國、台灣情況不一樣」。金管會主委顧立雄則說，後續到底會產生多大衝擊，要看疫情發展狀況，政府「現在無法下定論」。

李貴敏認為，這些觀點與評估，其實與國際金融、財政、貨幣政策專家的高度憂慮完全不同，更嚴重的是，美國聯準會降息是希望刺激經濟，台灣出口占了七成，可是政府所提的振興方案卻把注意力全放在刺激消費上，到目前為止，為何我們還沒見到其他振興方案內容？這個方向是不是搞錯了？

李貴敏強調，台灣經濟問題不光是消費減少了，真正問題在製造業的斷鏈，一旦無法確保原料來源，情勢將非常嚴重。「可是我們的經濟部長沈榮津，卻只會力主台商趕快進行生產基地轉移，以補鏈、換鏈、他國代工等方式降低風險，可以說，我們的官員對這波國際險峻情勢根本無感。」

李貴敏表示，美、英、法等大國各自進入不同的緊急應變模式，義大利幾乎淪陷，加上石油降價的國際衝擊蔓延，都是不爭的事實，也證明了歷史教科書已不管用。面對全球經濟萎縮的大環境，衝擊在所難免，沒有一個國家可獨善其身。「台灣這麼小，更要靠靈活的應變能力，搶得先機，才能有足夠的競爭力度過難關，但如果官員還是一副得過且過的輕忽態度，解危機卻劃錯重點，只怕後面還有苦頭要嚐。」