南部大學生確診！教育部發函籲「大專院校師生避免非必要出國」

▲教育部今宣布，大專校院校自18日起至本學期上課結束日止，應避免教職員工生非必要或非急迫之出國。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，南部某大學也有確診病例。教育部今（17日）宣布，大專校院校自明（18日）起至本學期上課結束日止，應避免教職員工生非必要或非急迫之出國，並須加強自境外返國教職員工生之清查及健康管理措施。

行政院人事行政總處已於12日函請各機關、學校對於各類人員之出國案件，務必審慎評估其必要性或急迫性。教育部表示，為降低國內防疫負擔及避免影響學校人力聯繫調度，教職員工亦應避免出國，大專校院務必審慎評估教職員工出國之必要性及急迫性。

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教育部建議，若有大專校院教職員出國，屬「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告者，應先採取替代措施，於疫情管制期間過後再行前往；屬第二級警示或第一級注意者，校長應審慎從嚴審核，屬非必要或非急迫之出國案，應不予同意，已核准之出國案件，亦應重新審核。

▲教育部提醒，若有國人執意前往非必要前往的國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用。（圖／記者崔至雲攝）

教育部也指出，為降低課堂群聚感染風險及維護學生受教權益，學生亦應避免出國，大專校院除暫緩各類學生出國研習及交流活動外，亦須積極勸導學生停止國外旅遊；另應提醒自境外返國學生，於入境時應誠實申報其旅遊史，並主動告知學校，以利安排健康管理措施，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎懲規定追究其責任。

教育部再次提醒，若有國人執意前往非必要前往的國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用，費用將另外公布；此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實（包括提供不實聯絡資料或漏填），除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布姓名。

