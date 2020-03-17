居家檢疫竟有3天空窗期　王欣儀批：趴趴走責任誰來負？

▲王欣儀召開「揭居家檢疫有漏洞」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市議員王欣儀17日召開記者會表示，一名媽媽從大陸返回台灣，民眾回台後沒有接獲關懷電話，主動詢問才發現有居家防疫漏洞情況；而且入境檢疫系統改為電子化後，還是有里長在居家檢疫里民入境後的第3天才接獲通報，讓里長感到擔憂，讓她痛批，「趴趴走責任誰來負？」

文山區華興里里長陳峙穎表示，一名年輕媽媽2月17日從北京回來，居家檢疫卻沒有收到里長關懷，她在第13天打給里長，她真的覺得太奇怪，怎麼沒人跟她聯繫，且她有填寫居家檢疫通知書，然而，翻居檢疫個案資料，比對後發現上面流水編後是空白，質疑中央流程出問題，為何個案沒出現在系統。

內湖區金龍里里長鄭允強則強調，這不是個案，一位民眾從遼寧回來，三天才讓民政體系接到訊息，民政科回應沒資料，但應趕快資料檔建立，在資訊化情況底下，也不應該有三天空窗期。

王欣儀說居家檢疫通知書，由疾管署填發蓋章，連相關流水編號都沒有，居家檢疫工作不應只做表面功夫，流於形式，中央、地方沒辦法合作，民眾何以安心，入境檢疫系統已經變成電子化作業，用電腦登錄狀況為什麼有這樣烏龍？

王欣儀批評，另一案不但有疾管局填寫防疫章，也有流水編號，竟還出現三天空窗期，趴趴走責任誰來負？里長負擔還是中央防疫單位負擔嗎？且她擔憂這不是只是冰山一角。

北市府民政局副局長吳坤宏回應，了解案例後已跟中央反應，希望移民署第一關入境強化資料，讓資料更完整，盡量縮短期程。