小學生鬥牛！驚見身高超過190球員　網友幫崩潰：這怎麼打阿～

▲小學生鬥牛賽，一名選手身高直逼200公分，引發熱議。（圖翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸東莞市近日一支小學生3人籃球比賽的影片爆紅，畫面中一名身高接近200公分的球員，內線單打直接碾壓對手，讓網友大喊「這怎麼打！心疼其他小朋友啊」，賽後老師表示，該名球員目前是小學六年級，沒有轉校或者晚讀，他小二身高就超過170，現在已經直逼200公分了。

根據星島網報導，東莞市小學生3人聯合籃球比賽最近剛開打，網友PO出了當日比賽錄影片段和照片，一位身高海放隊友和對手的小學生引起熱烈討論，只見他一人輕鬆制霸禁區，基本上手一伸對手就不用玩了，搶個籃板也就是手臂打直空中一抓就有，讓對手一臉生無可戀，網友幫崩潰「這怎麼打啊」。

▲賽後合照可看出該名學生（中）真的高出同學一大截，甚至比老師高（右）。（圖翻攝自微博）

該名學生就讀鳳崗益田小學，老師賽後受訪澄清，該名學生現讀六年級，沒有插班或者晚讀，場上的球員都是同齡的孩子，只是他身材特別高，一年級入學時就差不多170公分，現在目測應該超過190公分了，比老師們還高出不少。

網民則笑說，這根本東莞小姚明！並且留言「一年級1米7……我竟有些慚愧」、「大家都在同一起跑線，我們是步行，你竟然坐火箭」、「這孩子是中國男籃未來的希望啊」。



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