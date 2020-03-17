驚見妻躺騎樓「一旁擺農藥」！人夫崩潰大喊…鄰無奈：我家變凶宅　求償60萬

▲她控鄰居跑到自己的房屋騎樓自殺，害屋子秒變凶宅，決定提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女子小乃（化名）2019年9月間到另名陳姓女子的房屋前喝農藥輕生，事後送醫不治。陳女指控，小乃此舉害得她的房子成凶宅，瞬間減值超過60萬，決定向小乃的子女求償60萬元。 法院勘驗各項事證後，將她的訴訟駁回，全案仍可上訴。

陳女主張，小乃2019年9月9日清晨6、7時許，專程從家中攜帶農藥、雨衣，走到3戶房屋之外的距離後，擅自並刻意在她的房屋騎樓處鋪好雨衣躺下，飲用農藥輕生，導致她的房屋成為凶宅，價值減損超過60萬元價值，憤而向小乃的丈夫及3名子女求償共60萬元。

但小乃家人表示，罹患重度憂鬱的小乃並不是在陳女的屋內自殺，而是在騎樓被人發現喝農藥倒地，房屋是否因此成為凶宅仍有疑慮，且小乃送醫搶救後，醫師曾向家屬表示，「如果救起來會變成植物人，還要不要救」。另外，台中地檢署相驗屍體證明書所寫的死亡地點也是「醫院」，認為陳女求償沒有理由。

小乃老公回顧事發經過，指出女兒和妻子同房一起睡，清晨6時許，女兒突然告訴他「媽媽不見了」，他便騎著機車到附近尋找，但一直找不到，他回家後便用步行方式到附近尋找，這才見到妻子倒臥騎樓，一旁還有農藥，他隨即大喊妻子名字，女兒聽到後，則馬上打電話請救護車到場，上午8時許院方宣布急救無效。

台中地方法院審理後，認為雙方無怨無仇，且當時陳女並未入住房屋，小乃應是受病症所苦，一時衝動才會服藥自盡，不是故意選陳女屋前自殺，將陳女的訴訟駁回。全案仍可上訴。

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