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疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

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▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／每日人物）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，許多產業出現生存困境。來自四川西昌的養蜂人劉德成，受困在雲南無法讓蜜蜂轉場授粉，絕望之下選擇輕生。當時這條新聞「被鋪天蓋地的疫情忽略」，直到現在才受到外界關注。蜜蜂到了花期無法授粉又缺糧，將會大量死亡，影響農作物生長收成，甚至牽動人類糧食生存關鍵。

根據大陸媒體壹讀引述「養蜂人劉德成故事」，疫情爆發後，大陸各省封閉交通，受困雲南易門的劉德成哪都去不了，年後進城打工的農民也被困在村裡，只好在老家寄望油菜花田收入，拚命噴灑農藥。無辜的蜜蜂只能採食被打上農藥的油菜花，然後一層一層的工蜂死去，劉德成的蜜蜂授粉時中毒，幾乎死了一大半。

▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲今年養蜂人遷徙被疫情完全阻斷，無法追上花期，蜜蜂缺少食物，農藥中毒都是問題。（圖／翻攝壹讀）

急著換地點的劉德成，好不容易過了隔離14天，準備轉到下個熟悉村莊讓蜜蜂避難，被當地村民冷酷拒絕，揚言要痛打他，自私的人性讓劉德成很失望。他生前向朋友表示，「大年初三之後，蜜蜂死了六七大桶，密密麻麻都拖不出來。」走投無路的他又遇到蜂蟎期，劉德成使用新的除蟎劑，結果，估錯劑量，導致100 多箱蜜蜂幾乎全死在雪地，對著空空的蜂箱，徹底心寒、絕望的劉德成選擇輕生。

▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲養蜂人劉德成的死，為同業換來綠色通道，自私的村民視他們為疫情瘟神。（圖／翻攝壹讀）

他的死卻換來有關部門發布《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》，給養蜂人轉場開通綠色通道，又是一場人性考驗。養蜂人走到哪都不受歡迎，過去熱情的村民瞬間變臉，把養蜂人視為疫情瘟神。養蜂人無法讓蜜蜂正常授粉覓食，只好餵養高價白糖，疫情期間，白糖價高難買，蜜蜂一天天死亡，養蜂人實在很痛苦。

▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲一隻蜜蜂授粉，毛茸茸身體能沾住50萬到75萬粒花粉，讓各類植物授精。（圖／翻攝壹讀）

目前大陸大約有30萬的蜂農，春天一來，隨著花期遷徙，哪裡的花開了，就把蜜蜂放牧到哪。依照往例春節期間，大量的養蜂人在雲南境內養蜂，2月初要趕緊遷入四川油菜花田等地，讓蜜蜂盡情授粉，但今年這場遷徙被疫情完全阻斷，無法追上花期，蜜蜂缺少食物，農藥中毒也是大問題。

外界認為，不就是死了幾隻小蜜蜂嗎？這群天生的勤勞者是大自然生態系統非常重要的關鍵！一隻蜜蜂授粉過程，毛茸茸的身體能沾住50萬到75萬粒花粉，植物得到充分授精的機會，提高糧食作物產量和質量，蜜蜂的存亡直接影響著人類的吃飯問題。

▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲少了蜜蜂授粉，食用授粉植物奶牛，因食物來源減少，降低產奶量。（圖／翻攝壹讀）

全球約30%的農作物依賴蟲媒授粉，蜜蜂是最大主力軍。許多瀕臨滅絕的珍稀植物，只能依靠特定的蜜蜂幫助授粉。沒有蜜蜂，需要授粉的蔬菜、瓜果、棉花、堅果無法生長，食用授粉植物的奶牛，也會因為食物來源減少，降低產奶量。

▲▼疫情衝擊，養蜂人無法轉場生存，蜜蜂缺糧、無法授粉死亡，牽動農作物生長。（圖／翻攝壹讀、每日人物）

▲大陸政府、民眾不重視養蜂人行業，牽動今年農作物生長。（圖／翻攝壹讀）

身為世界第一養蜂大國的大陸來說，這場疫情衝擊代價太大，當政府重視人命存亡，完全忽略其他生命重量應該是一樣的。尤其，大陸現代農業普遍使用化學殺蟲劑，導致大量蜜蜂中毒，農藥與化肥的濫用，野生蜂群幾乎滅絕。再者，年輕人嫌太辛苦，養蜂人後繼無人，這個行業遲早斷層。

愛因斯坦曾經預言，如果蜜蜂從地球上消失，人類將只能再活4年。之前世界各地都有蜜蜂離奇消失事件，如今疫情影響，各國養蜂人可能面臨類似問題，蜜蜂的消失有如蝴蝶效應，你我現在暫時感受不到，當效應持續擴大，一切已經來不及。

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