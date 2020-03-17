在德國戴口罩是怪胎！她包緊緊去超市…「當地人立馬報案」：有病才戴

▲捷克德國邊境，防疫人員測量巴士內人員體溫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在德國工作生活的四川人何潔，今年春節回國探親，因為疫情2月底才從成都出發返回德國漢堡，沒想到，僅僅只過了半個月，就再次坐上了回國的航班。她表示，那邊街上幾乎沒有人佩戴口罩，「我們戴口罩他們還用一種異樣的眼光打量著我們。」

據《封面新聞》報導，截止當地時間3月15日，德國全境累計確診5142例，死亡9例。疫情快速發展下，德國全部16個州現已宣佈停課，首都柏林14日決定當天即關閉酒吧和博物館等公共場所，並宣佈禁止規模50人起的活動。

從成都回漢堡 出機場沒人測體溫

何潔家在成都，丈夫在德國工作，3年前兩人結婚後何便移居到了德國漢堡。今年春節期間，他們回到四川探親，正好遇到新冠肺炎疫情的暴發，2月28日，因為丈夫在漢堡還有工作，二人決定先回漢堡，把女兒留在了成都。

因為當時已經沒有直飛航班，何潔和丈夫從先成都飛到香港，再飛伊斯坦堡，最後轉機漢堡。一路上，飛機飛躍海峽和高山，越過層層國界線，而地面上的防控紅線也悄然發生了變化。

何潔回憶，從雙流機場出發時，夫妻二人經過了嚴格的體溫檢測和資料填寫，才得以順利出關，在香港轉機時，也被要求測了體溫，但到達伊斯坦堡時，「沒有工作人員給我們測體溫了，最後在漢堡的飛機上，華人很少，除了我們，幾乎無人戴口罩，其他乘客用一種異樣的陽光打量著我們」。

她說，這樣的目光讓自己和丈夫十分不適，「最後我們只能把口罩取了。」落地德國漢堡時，機場也沒有給乘客測體溫，更沒有任何隔離的提示。

▲德國全境宣布停課。（圖／路透）

面臨「尷尬」 當地幾乎無人戴口罩

何潔回到漢堡的家中後，曾經好心給隔壁鄰居送了幾個口罩，「可是送了人家也不戴，他們認為這個病（新冠肺炎）就是個普通感冒。」對此，她也感到很無奈「一是確實歐洲市場上已經沒有口罩在銷售了；二是當地媒體也不會呼籲大家戴口罩，只會說勤洗手。」

她還講述了另外一個例子，「我朋友和她母親戴著口罩去德國一個超市，被一位當地人看到後，甚至直接報了警。」

德國人對於疫情的「淡定」，何潔的丈夫也是深有體會，「這個季節正是德國的流感季，每年因流感死亡的人並不少，他們認為只有生病的人才需要戴口罩。」同時，他也表示，德國人的衛生習慣向來很好，「比如說，他們通常在打噴嚏的時候習慣用臂彎遮擋，不需要衛生專家強調。」

▲德國黑森州一處醫療設施。（圖／達志影像／美聯社）

出現轉折 德國16州全面停課

不過，這些也沒能有效抑制德國的疫情擴散。目前，德國確診病例依然在持續增加，疫情波及16個聯邦州，德國已成為除中國以外，全球疫情最嚴重的六個國家之一。

3月11日，德國總理梅克爾表示，由於當前既無疫苗、也無特效藥，假如這種情形一直持續下去，根據此前的大傳染病暴發的經驗，專家估計德國最高可能達到60%-70%的人口被感染。

何潔夫婦說，當天晚上漢堡已經有超市出現搶購食物的情況，「麵粉、罐頭一類保質期長的食品被最早搶空，蔬菜也沒了，而洗手液，消毒液一類的物品也基本處於脫銷狀態。」

上週末，在工作暫停之後，丈夫和何潔商議決定還是回國和女兒團聚。3月15日中午，兩人乘坐的飛機順俐落地成都雙流機場，之後有序接受了體溫檢測，「每人測兩遍，2小時後才依次下的飛機。」她說，「我們離開漢堡前，街上幾乎沒有人戴口罩，大家沒有認識到新冠肺炎的嚴重性，年輕人該聚會還在聚會。」

「全球沒有一個國家能像中國一樣，把疫情控制的這麼好，我們回來就有了安全感，」半個月內，何潔和丈夫在成都和漢堡之間重複往返，儘管有些疲憊，但還是輕鬆了很多，「沒有哪裡比中國更安全。」