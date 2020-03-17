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警官遊土耳其班機停飛台灣糗大　彰警：已協助將由曼谷提早返台

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▲彰化縣警局有警官與妻子到土耳其旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局有警官與妻子到土耳其旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎土耳其出現確診病例後，台灣指揮中心將土耳其等42國與一地區列為3級旅遊疫區，不過彰化一名警官卻與妻子10日搭機前往土耳其旅遊10天，如今因為航班停飛台灣，預計20日返國的他們可能面臨回不了台灣的窘境，彰化縣警局17日表示，已經請旅行社協助，最有可能是由第3地曼谷提早返台。

在這對夫妻要出國前，曾有人PO文指出，武漢肺炎疫情全球引爆，有台籍遊客出國旅遊歸來，確診感染武漢肺炎，彰化縣警局還是有勇敢的台灣人，堅持請長假出國旅遊，「能說什麼呢？」希望能讓該名員警打消出國旅遊念頭；還有基層狂罵「明知山有虎，偏向虎山行」，該名員警返台後應立即隔離，嚴禁上班，否則一旦染病又傳染給同僚，整個彰化縣警局恐怕會淪陷。

該名警官2019年就已訂好機票、花了20萬元準備與妻子前往土耳其旅遊，警局對該名員警要前往土國旅遊，希望他做好自我評估再考慮是否要出國，但該名員警仍照原訂計畫出遊， 如今土耳其等國已被列為疫情第三級警告區，加上阿聯酋航空停飛台北，這對警官夫妻若能順利返國，將面臨居家檢疫14天，甚至還可能回不了國。

據了解，彰化縣警局正透過該團旅行社安排，最有可能的是從伊斯坦堡轉機曼谷返台，如果再不行，就由香港返台，目前都已經在著手辦理，希望一切順利。但警界人士也擔憂，萬一這兩天國外再有確診疫情發生，或是伊斯坦堡、泰國機場封閉，甚至停飛台北，那就真的問題大條了。

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