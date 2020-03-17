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轟「群體免疫」是對老百姓不負責任！　李蘭娟：中國經驗值得學習

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▲▼ 李蘭娟接受中新社訪問 。（圖／中新社）

▲李蘭娟與鍾南山、袁隆平，被大陸網友稱為「醫食父母」。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國政府日前宣佈，讓國內一定人口染病以達到「群體免疫」。對此，大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟16日指出，一些國家面對新冠肺炎疫情提出的「群體免疫」觀點，是對老百姓不負責任的做法，中國抗擊新冠肺炎疫情的經驗和教訓，值得其他國家學習和借鑒。

李蘭娟院士向《中新社》表示，「群體免疫」是對老百姓不負責任的做法，「中國為其他國家創造了很多的經驗，也贏得了2個多月的時間，他們應充分的認識這個病毒，這個病毒的傳染性很強、感染力很強，而且確實有部分人會變成重症、危重症最後死亡，這個教訓對他們來講，應該好好的把中國的這一套學過去。他們應該對老百姓負責任，把感染者檢測、發現、隔離、治療好。」

對於武漢疫情何時能結束，李蘭娟表示，到3月20日前後，武漢新發感染病例若為零，再觀察大約兩周後，可以恢復到正常的生產生活秩序中。

▼英國首相強生（Borris Johnson）3日在唐寧街召開記者會，說明防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

什是「群體免疫」？其作為流行病學研究領域的學術概念，在疫苗未出、疫情未止的當下被用於疫情防控，其有效性陡然成為各方爭論焦點。中國醫學科學院基礎醫學研究所副所長黃波表示，當前語境下的「群體免疫」，正是指自然人群沒有經過任何醫療手段被病毒感染後，集體會產生的抗病毒反應。

倫敦大學衛生和熱帶醫學院的馬丁•希伯德教授說，越來越多人被新冠病毒感染，也會有越來越多人患病後痊癒，不少證據已顯示他們會對病毒產生免疫力，獲得免疫力的人越多，病毒越不容易傳；當人口中約70%的人被感染並康復，疾病爆發的幾率就會大大降低，這就是所謂的「群體免疫」。

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