陸專家：武漢3天內有望「零新增」　持續兩周就能「逐步解封」

▲大陸專家李蘭娟說明武漢疫情發展 。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市新冠肺炎確診人數連續多日保持在個位數，大陸國家衛健委高級別專家李蘭娟16日指出，武漢疫情防控已進入「衝刺」階段，新增確診人數有望在3月20日「清零」，之後會進行兩周的觀察，若不再有新增確診患者，武漢就能逐步解封，復工復產。

▼武漢是新冠肺炎疫情的重災區，目前新增病例已大量減少。（圖／路透社）

李蘭娟表示，即便新增患者真的能「清零」，疫情防控也還是不能放鬆，武漢畢竟是重災區，要注意有沒有潛在感染者，有沒有死灰復燃的情況，所以社區的防控還要非常的小心絕對不能放鬆，每個醫院的發熱門診也要更加嚴格，所有發熱的病人都必須到發熱門診，發熱門診都必須進行流感包括新冠病毒的檢測，「萬一有陽性的，要確實按照流行病學的要求隔離，包括密切接觸者要隔離，發現一個隔離一個，不要造成新的流行。」

李蘭娟還說，對於重症患者的救治不能放鬆，要盡最大努力挽救，如果說一個病人來，在第7天到第12天兩個禮拜以內，出現細胞因子風暴，應用人工肝（技術）救治的人，在細胞因子風暴早中期幾乎每個人都是救過來了，可以說百分之百都救過來了，「但是兩個星期以後的人，他的肺已經損壞掉了，所以我一直主張，一旦有新冠肺炎，他有呼吸困難出來的時候，有細胞因子風暴的早中期的時候用人工肝治療，能夠起到立竿見影的效果。」

新冠肺炎疫情在全球多國蔓延，李蘭娟認為，中國在疫情防控中累積了大量經驗，尤其是早發現、早診斷、早隔離、早治療的四早經驗值得國際學習，「盡快的發現感染者隔離感染者，給他治療，讓他不要去再傳播給其他人，這個是最有效的方法，所以我們中國前段時間的經驗，應該說取得了非常好的成功，他們應該好好的借鑒我們中國的經驗、中國的方法、中國的技術。」

▼ 武漢封城已將近2個月。（圖／路透社）

▼新冠肺炎疫情爆發後，李蘭娟深入武漢第一線考察。（圖／翻攝央視）