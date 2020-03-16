住華南海鮮市場43天「沒被感染」　巡邏員揭密：最初被感染的都愛打麻將

▲一家4口住在華南海鮮中心，43天仍沒有感染新冠肺炎。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢的華南海鮮市場曾被認為是新冠肺炎疫情的源頭，該地區也已經休市超過2個月、進行大規模消毒。令人驚訝的是，裡面居然還有住人，在裡面已經待超過43天，且沒有感染新冠病毒。對此，住在裡面的居民說，最早被感染的20多人全都很愛打牌，但牌友都是從外面進來的，不相信這裡是感染源。

綜合陸媒報導，住在裡面的是一家四口，家主顧姓男子出面說明，他從2015年就在華南海鮮市場工作，休市後還是住在裡面，配合相關部門巡查，直到3月3日消毒前，都還在市場內工作。

▼直到華南海鮮市場進行大消毒，他們一家四口才搬出。（圖／翻攝《封面新聞》）

顧男指出，他住在市場內東區十街附近的宿舍，與乾兒子、乾兒子的妻子、乾孫子住在一起，乾兒子在市場休市前，一直在裡面賣米，為了維持生計，休市後替各大飯店、旅館送米，「送的米不是商舖裡的。」

至於「如何在裡面生活的？」顧男說，因為他要巡邏，乾兒子也要工作，休市後沒地方去，也只能住在這邊，武漢封城前，他曾在超市購買許多食物回家儲備，封城後則由市場的食堂主廚接濟。

他提到，進行巡邏工作的期間，政府有配發口罩、消毒水，提供他們一家使用，他們大部分的時間窩在家裡，時常會用消毒水清掃，窗戶也會開著通風。

他還爆料，最初傳出病例的那20幾個人當中，絕大多數都是「愛打牌的」牌咖，時常找外地的朋友進來市場內打牌，「最初的12月份的時候，我們聽到消息的時候，我們一聽名字，哦，都是喜歡打牌的。」

這一家四口隨後被送往醫院進行篩檢，連續兩次採檢都呈現陰性，目前仍在醫院進行隔離當中，直到14天隔離期過了，才有辦法回家。

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▼華南海鮮市場進行大消毒前，顧男每天都會巡邏。（圖／翻攝《封面新聞》）