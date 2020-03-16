台灣2天暴增14確診！醫師一句戳破「出國一時爽，全國火葬場」

記者柯沛辰／綜合報導

國內新冠肺炎16日新增8起案例，若加上前一天6個案例，短短2天就新增了14起確診個案，全是境外移入。面對日趨嚴峻的疫情，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學不禁在臉書感慨，「出國一時爽，全國火葬場」。

中央流行疫情指揮中心16日公布新增8例確診，均有境外旅遊史，創下單日新增最高紀錄，國內累積確診也來到67人。

指揮中心指出，案60為中部20多歲女性，曾獨自赴義大利、希臘及德國旅遊；案61為南部50多歲女性，曾和家人跟團到奧地利、捷克旅遊；案62為北部60多歲女性，曾跟家人到菲律賓探親；案63為北部50多歲男性，跟案55同團至埃及旅遊，為境外群聚感染。

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案64為北部20多歲男性，在西班牙讀書，因學校出現確診個案，和家人同學一同返國，結果確診；至於案65至67，分別為南部2名50多歲女性及60多歲男性，與案56、57同團旅遊。

謝宗學16日在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，他看到這樣發展，內心只浮現一句話，「出國一時爽，全國火葬場」。

許多網友紛紛大罵，「我們這些想出國的人也很忍耐，現在這些忍耐都是假的嗎」、「醫護人員及防疫人員真的很辛苦，在這時期出國旅遊真的很自私」、「原本守得很好，卻因為這些自私的人破功了」、「台灣不大，請大家珍惜」、「不是說好要共體時艱嗎，我們台灣醫療真的很棒很好了，大家一起努力好嗎？」掀起熱議。

隨著疫情逐漸嚴峻，謝宗學先前也曾在臉書上提醒十件事，呼籲大家升級個人防疫觀念：

一、 出門戴上口罩，保護自己也保護他人；感染者可能無症狀，但有傳染力

二、 若身體不適，在家也要戴口罩，並與家人保持2公尺以上距離，不一起用餐

三、 非必要不進醫院，若不得已需戴口罩、勤洗手

四、 不參加任何非必要的集會活動

五、 非必要不出國，目前各國多有疫情

六、 盡量不要去人潮擁擠的場所

七、 嚴格執行手部清潔

八、 抑制揉鼻子、揉眼睛的習慣

九、 過敏體質者減少接觸過敏原，或用藥物控制，減少不自覺接觸身體黏膜的動作

十、 規律生活作息、均衡飲食，不要太勞累，以維持正常免疫力

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