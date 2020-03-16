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義大利醫院準備戰時檢傷　單日3590例確診、368死刷新全球紀錄

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▲▼義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲全球新冠肺炎確診人數突破16萬例。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利在15日利新增新冠肺炎確診病例3590例，新增死亡368例，刷新國內和中國單日新增的最高紀錄，讓醫療體系不堪負荷。義大利麻醉、止痛、急診和重症加護醫學會會長派帝尼（Flavia Petrini）在12日表示，已經擬好措施，如果真的進入戰時模式，醫療體系可以有一個依循的方向。

實施戰時檢傷的目的，是希望有限的人力與資源中，在最短的時間內救治最多的病人，病患的年齡、病情的嚴重程度和過去病史等都是分類的依據。

每個國家的檢傷制度不盡相同，常見的戰時檢傷會以顏色牌來為病患進行分類，紅色牌代表第1優先救治順序，有嚴重的生命危險；黃色牌為第2順序，需要密集觀察並快速處理；綠色牌為第3順序，代表病情穩定，但仍需觀察；最不優先的則是黑色牌，通常用於已明顯無法救治或是死亡的情形。

倫巴底大區有著義大利約六分之一的人口居住，在疫情爆發之後已經成為重災區，當地米蘭尼瓜達醫院（Niguarda Hospital）的感染醫學科主任普提（Massimo Puoti）表示，疫情就是一場戰爭，最重要的是如何避免住院感染擴散，而現在最需要的就是時間。

義大利的人口結構是歐洲之中，老人人口最多的國家，65歲以上的人佔全國將近四之一，正好又是新冠肺炎衝擊最嚴重的年齡層，也因此讓疫情的死亡數相比其他國家會急遽增長的原因之一，如果義大利無法抑止疫情擴散，被迫進入戰時模式，當局就必須迫使醫療體系面對決定病患生死的命運。

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