義大利醫院準備戰時檢傷　單日3590例確診、368死刷新全球紀錄

▲全球新冠肺炎確診人數突破16萬例。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

義大利在15日利新增新冠肺炎確診病例3590例,新增死亡368例,刷新國內和中國單日新增的最高紀錄,讓醫療體系不堪負荷。義大利麻醉、止痛、急診和重症加護醫學會會長派帝尼(Flavia Petrini)在12日表示,已經擬好措施,如果真的進入戰時模式,醫療體系可以有一個依循的方向。

實施戰時檢傷的目的,是希望有限的人力與資源中,在最短的時間內救治最多的病人,病患的年齡、病情的嚴重程度和過去病史等都是分類的依據。

每個國家的檢傷制度不盡相同,常見的戰時檢傷會以顏色牌來為病患進行分類,紅色牌代表第1優先救治順序,有嚴重的生命危險;黃色牌為第2順序,需要密集觀察並快速處理;綠色牌為第3順序,代表病情穩定,但仍需觀察;最不優先的則是黑色牌,通常用於已明顯無法救治或是死亡的情形。

“This is a war,” said Massimo Puoti, the head of infectious medicine at Milan’s Niguarda hospital, one of the largest in Lombardy, the northern Italian region at the heart of the country’s coronavirus epidemic. https://t.co/NeTmeeCRmR