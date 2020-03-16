影／記者喊「王世堅為了妳跳海耶」　蔡英文緩下腳步...回頭尷尬笑

▲總統蔡英文回頭露出笑容。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員王世堅選前發下豪語，只要總統蔡英文2020年競選連任成功就會跳海，他15日晚間PO出影片兌現承諾。對此，蔡英文16日到成衣製造商聚陽總部參觀時，被媒體追問，「總統，王世堅為妳跳海耶」，她雖然沒有回應，但稍稍緩下腳步，且回頭對媒體露出尷尬的笑容。

王世堅15日晚間在臉書PO出跳海的影片說，他一向認為兌現承諾不用敲鑼打鼓，12年前是為了失敗跳海，那個時候傷心欲絕，這次是為勝利而跳，所以歡欣鼓舞，心情當然是不一樣，但很抱歉沒有通知各位，因為現在國家社會都在防疫，「我不應該去叨擾各位，所以我就悄悄地去」。

王世堅強調，兌現承諾誠意最重要，本來我們台灣人就是說話算話，一諾千金，每一句話背後都有神明，相信勇敢的人只死一次，膽小的人死無數次，「我是勇敢的人，義無反顧」。

王世堅指出，一開始的打賭是一片好意，他強調一聲從來都沒有賭博過，也不會打牌，既然從事政治後，居然有政治打賭，逢賭必輸，為了確保小英的勝選，就倒過來的賭，懲罰我自己，自虐就會很靈驗，小英選贏就去跳海，結果又靈驗了。

對於王世堅跳海一事，蔡英文在參觀完聚陽總部要離開時，記者喊話追問，「總統，王世堅為了妳跳海耶」。她雖然沒有回應，但有稍稍緩下腳步，且回頭對著媒體們露出尷尬的笑容，最後仍不發一語坐車離去。