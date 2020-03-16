影／蔡英文盛讚台灣製防護衣品質比國外好　聚陽宣布：100萬件月底交貨

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。

▲蔡英文訪視「聚陽實業股份有限公司」。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文表示，先前「口罩國家隊」的表現優異，經濟部同仁甚至駐廠生產口罩，政府機關、醫院醫療機構、軍事單位，所使用的全部朝國產規劃，希望與民間一起合作，在緊急時刻投入戰備物資的生產。

蔡英文指出，聚陽在2003年SARS就投入防疫工作，協助生產防護衣，現在聚陽生產、原料來自衛普，品質甚至比國外還好，「止水條」也是國內研發，對聚陽在關鍵時拿出台灣的研發生產實力，再一次證明，台灣產業、製造業無所不能。

聚陽董事長周理平也在總統面前宣布，聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。

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