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影／質詢脫稿喊「LuLu親親」被酸爆　張育美道歉了：我該檢討精進

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記者楊蕓／台北報導

國民黨立委張育美日前質詢，狂曬愛犬「Lulu」照片，還隔空喊話「I love you」、「親親」等，讓全場傻眼，更有黨內議員呼籲黨中央應出手「微調」不分區，對此，張育美16日受訪時，表示自己以身為飼主的感同身受，多講了一、兩分鐘，讓議題被模糊相當可惜，並強調自己非常認真在問政，「那天可惜因為講到寵物，我多講了兩句…跟大家抱歉、不好意思啦！那天多講了兩分鐘。」

▲▼立委張育美訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲立委張育美。（圖／記者徐斌慎攝）

張育美日前在立法院質詢時大曬愛犬「Lulu」照片，還在質詢台上隔空喊話「親親」、「I love you」等，引發網友熱議。這段質詢連自家人都看不下去，包括國民黨高雄市議員邱于軒呼籲黨中央該儘快出手「微調」，別讓這些不分區立委變成民進黨的提款機。

對此，張育美16日出面回應，上週質詢受到媒體朋友關注，她虛心受教，身為一名新任立委，確實在質詢技巧上，還有很多需要學習的地方，「但是我和每位委員一樣，我關心民眾的心不變，每次質詢我都有關注的核心議題，上週質詢關懷重心就是防疫期間，毛小孩的被照顧權，可惜同樣身為飼主的感同身受，讓議題被模糊。」

▲▼張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

▲張育美在立院質詢中狂曬愛犬「小Lulu」照片。（圖／翻攝自國會頻道）

張育美表示，外界固然對這件事有不同聲音，她也理解質詢技巧還要再加強 ，這都是她該檢討精進的，「當初進立院的初衷，關心民眾健康、長照議題的決心，依然是我努力的目標， 我也會調整腳步、上緊發條讓民眾更認同。」

針對黨內議員認為應微調不分區名單，張育美表示，民意代表有義務接受民眾檢視，她會持續在她的專業上問政，讓大家看到她對於核心議題的發揮。

張育美說，質詢當時，她以身為飼主的感同身受，多講了一、兩分鐘，讓議題被模糊化很可惜，後來她也在臉書po真正質詢重點，其實很有內容、專業，也看到有些人給她鼓勵，她也強調自己非常認真的問政，「我過去問政很少背稿子，我是很認真，那天可惜因為講到寵物，我多講了兩句…跟大家抱歉、不好意思啦！那天多講了兩分鐘。」

張育美強調，大家對寵物都有各自的愛護方法，而她質詢所要強調的，疫情期間如果被隔離，希望不要把寵物棄養、不要害怕沒地方照顧，希望政府有地方照顧被隔離者的寵物，不要棄養寵物造成社會問題。

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