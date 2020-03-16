國民黨團批行政院宣告生煤條例無效：「掩蓋」無法維持夏季供電穩定

▲國民黨團「蔡政府濫權包庇中火 政治霸凌台中反空汙」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院13日宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效。立法院國民黨團16日召開記者會痛批，行政院利用全國防疫緊繃時刻護航中火，罔顧台中市民的權利，甚至是全國民眾的健康，立委楊瓊瓔更呼籲中部人立即行動，打電話到行政院、上行政院的臉書抗議，讓中部人聲音被聽到。

國民黨團書記長蔣萬安表示，上週五政院宣布自治條例無效，完全是在護航中火，先是環保署違法撤銷市政府處分，行政院竟將黑手介入地方自治權限，直些宣告自治條例無效，「行政院等於做了非常清楚的宣示，繼續核准使用生煤許可，而且生煤堆置廠不再要求室內封閉式，完全棄民眾生命安全不顧，站在空汙防治的對立面。」

蔣萬安說，政院以2018年修訂的空汙法，認定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」與空汙法牴觸，質疑為何要2年後才宣告無效，痛批根本就是雙重標準，顯然專為中火護航的居心昭然若揭。他更質疑，從環保署到行政院護航中火，「種種理由的真相只有一個，就是為了掩蓋無法維持夏季供電的穩定，難以擺脫依賴燃煤的錯誤能源政策。」

立委楊瓊瓔也痛批，全民對抗肺炎，中部人還要加碼對抗肺癌，政院將「台中市管制生煤自治條例」中最重要的三條條文宣告無效，等於整個條例完全無效，不只是讓中部人期待減媒落空，還聯手環保署、經濟部、台電霸凌地方、手法粗糙，令人無恥，此外，自治條例是在林佳龍執政時期公告，若有牴觸，應該當初就宣佈，過了四年才宣告無效令人匪夷所思，她也呼籲中部人應立即行動，打電話到行政院、上行政院的臉書抗議，讓中部人聲音被聽到。

與會的中市府法制局長李善植表示，行政院驟然推翻當時環保署的見解，說無效就無效，根據大法官會議《釋字第592號》，基於法之安定性，原則上若法律牴觸憲法，均採「向後失效」，行政院竟稱「自始無效」、「回朔無效」，根本就是破壞法安定性，將造成可能衍伸出賠償訴訟和民眾困擾。

台中市環保局副局長陳宏益則說，中火產生的硫氧化物佔整體固定汙染源的80%，氮氧化物佔也近8成，是中部地區最大的汙染源，市府優先從最大汙染源管制。2015年《中市生煤管制條例》還未制定之前，PM2.5台中市平均值是23.5，到了2019年底降到17.7，這就是中火減4成的成效；中市府研考會主委吳皇昇重批，這真的是中華民國史上最醜陋的時刻，驟下決策的人也是歷史罪人，台中市政府遭到中央的霸凌，感到無比的沉重與痛心，中市府團隊會永遠記住一刻。