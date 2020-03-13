大陸發表《2019年美國侵犯人權報告》列2萬字七大罪：愚弄民眾欺騙世界！

▲大陸發表《2019美國侵犯人權報告》。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室13日發表《2019美國侵犯人權報告》，指出美國在人權問題上奉行雙重標準、以人權維護霸權的虛偽面目，對不符合利益的國家人權狀況肆意貶低，但卻對自身各種問題視若無睹，並列出七大缺失，全文約2萬字。

根據「新華社」消息，報告分為序言、公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺凌排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權。

美國號稱人權立國，以世界人權衛士自居，以自身對人權的狹隘理解為框架，以稱霸全球的核心利益為標尺，每年根據捕風捉影、道聽途說的材料拼湊出年度國別人權報告，對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低，卻對自身持續性、系統化、大規模侵犯人權的斑斑劣跡置若罔聞、熟視無睹。

報告中指出，美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家。2019年共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起；共有39052人死於與槍支有關的暴力事件，每15分鐘就有一人被槍殺。

▲美國總統川普正在尋求連任。（資料照／達志影像／美聯社）

而美國貧富差距越來越明顯，2018年基尼係數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高。且是目前唯一有數百萬人處於飢餓狀態的發達國家。選舉更成為富人的金錢遊戲。

在少數族裔人權方面，報告指出，美國白人至上主義回潮，國內近年來發生的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關；警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發，非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍。

而在女性問題方面，美國是高收入國家中女性處境最危險的國度。高收入國家被槍殺的女性中92%來自美國，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，美國平均每個月有52名女性被其伴侶槍殺致死。多達70%的美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。

▲美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像／美聯社）

兒童跟老人問題同樣嚴重，美國仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬，其中160萬生活在極端貧困中。美國60歲以上的老年人中，每12人中就有1人缺乏足夠的食物，總人數達550萬。大約40%的美國中產階級到65歲時將接近或陷入貧困。

報告中指出，美國自我標榜為「自由的樂土」和「民主的燈塔」，但這不過是愚弄民眾、欺騙世界的虛構幻境。缺乏約束的持槍自由導致槍支暴力氾濫，對公民的生命、人身、財產安全構成了嚴重威脅；愈演愈烈的金錢政治扭曲民意，使所謂的民主選舉淪為了富人的遊戲。

美國整體富強的面紗背後，遮掩的卻是貧富嚴重分化的冷酷現實。國民收入分配差距持續擴大，醫療教育費用不斷攀升，社會保障覆蓋面卻在萎縮，底層民眾生活苦不堪言。

美國為了維護自身的國際霸權，奉行單邊主義，踐踏以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系。動輒「退群」「毀約」，推卸國際責任，動搖全球互信合作基礎；頻頻「制裁」「動武」，導致世界多地陷入動盪混亂，引發嚴重人道主義災難。

►國新辦《2019年美國侵犯人權報告》2萬字全文：美國雙重標準

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