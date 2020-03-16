校園防疫警戒　鄭文燦宣布：桃園高中職以下師生8月底前禁出國

▲鄭文燦宣布：桃園高中職以下師生8月底前禁出國，強化校園防疫警戒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於防疫會議表示，由於疫情延燒全球，各國的疫區已經增加很多了，使出國計畫風險增加，針對學生出國的問題，指示教育局8月底前，全市高中職以下師生出國計畫都要取消，但師生私人出國行程則鼓勵不出國，飭令教育局徹底執行這項工作。

另外，針對桃園市大型學校人數超過1,000人，包括高中、國中、國小、幼兒園，經市府統計共有106所，將會每一所補助15萬購買熱顯像儀，能夠讓上學放學的時候學生的動線更順暢，而對於目前熱顯像儀缺貨，鄭文燦也請秘書處來協助這項採購，務必使大型學校在體溫的量測上、篩檢上，能夠得到更大的幫助。

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鄭文燦進一步強調，桃園以學校為單位，要求全市高中職以下師生8月底前出國計畫都要取消，並加強推動線上學習，市政府也決定進行異地辦公以及居家辦公的演練，目前正在籌備，包括共享的會議系統，包括雲端的公文系統，也包括上下班的簽到系統等等，希望異地辦公以及居家辦公也可以讓所有公務同仁了解在疫情期間應該怎麼處理。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，台灣新增6例「境外移入」的確診案例，其中有一名是北部男高中生，讓不少北部校園開始警戒。對此，桃園市長鄭文燦16日於防疫會報做出上述表示。

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