武漢大學櫻花開了！「請大家線上看10天」…粉白花海少女心全炸了

▲武漢大學櫻花盛開了。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

3月春暖花開，武漢又到了一年一度的賞櫻季。今年的武漢大學因為封城而關閉了校園，不過15日突然在網路拋出大禮包，宣布從16日至25日將開啟為期10天的櫻花直播。目前，該PO文的閱讀量近2400萬，有網友表示，「等一切都好起來了，會去現場觀賞。」

▲武漢大學「雲直播」賞櫻花。（圖／翻攝新華網）

武漢大學櫻花聞名天下，不過因為席捲全世界的新冠肺炎疫情，迎來最為安靜的一個櫻花季。當天，武漢大學官方微博發出一條56秒的影片，內容為一朵櫻花開放48小時延時紀錄。影片中，一個櫻花的花蕊快速綻放開來，傳遞出信號「武大櫻花，即將盛放」！

▲武漢大學鯤鵬廣場。（圖／翻攝新華網）

1小時後武漢大學官方宣布，自3月16日至3月25日，每天10點至16點開啟2020武漢大學雲賞櫻通道，每天帶網友們看不同地點的武大櫻花。同時，阿里巴巴也在官方微博宣布，網友可通過淘寶直播同期雲賞櫻。

▲武漢大學賞櫻。（圖／翻攝新華網）

對此，微博網友紛紛興奮表示，「在武漢活了28年，都沒有去看過，沒想到第一次在直播中看了」、「好景不怕等，一起看直播吧」、「病毒擋不住春天」、「英雄的城市，綻放最美的花朵，武漢早安」、「春暖花開日，戰勝疫情時」。此外，還有不少滯留在外的武漢人則羨慕表示，「櫻花都開了，啥時候能回武漢？」

武漢大學「雲賞櫻」點這裡

►戴口罩也要記得保養