獨家直擊／差1小時變集體隔離！他深夜等進京檢疫⋯曝心情「像灰姑娘怕過午夜」

記者任以芳／台北──北京連線報導

防堵新冠肺炎（COVlD-19）疫情，北京祭出史上最嚴格防疫措施。從16日零時開始，所有飛北京旅客一律集中隔離。《ETtoday新聞雲》記者訪問北京台商吳先生，他表示，「發布政策時，我人在飛機上，什麼都不知道，檢疫時只差一小時過午夜，很擔心被集體隔離。」還好趕最後一順利進入北京市。

▲首都機場嚴控旅客分流，現場人潮爆多，等大巴去檢疫。（圖／台商 吳先生提供）

北京首都機場是世界上第二大航站，光是同一時間落地國際班機，最少10幾班，有上千人在首都機場等待。吳先生說，「人多到快爆炸，十分悶熱，分流速度非常慢。」班機抵達北京首都機場，地勤人員臨時通知所有人，不能擅自離開，必須集體搭專車去國展中心檢疫。「當時好多旅客滿臉問號，還搞不清楚發生什麼事，還有人一直問，有安排接送車、或私家車在外面等，工作人員一直勸說，叫旅客先退掉訂車。」等旅客確認拿到行李，光是排隊等接駁大巴去國展中心，至少耗掉一個多小時。

▲北京實行境外人員入境14天集中隔離，前一晚首都機場爆滿。（圖／台商 吳先生提供）

好不容易離開機場，到達國展中心又是痛苦開始，所有人按照居住區域分流，行李有專人集中管理。每個人要量體溫，填寫健康申報表、住家地址、電話都得明確。吳先生說，「排隊等檢疫，當時只差1個小時，一直看手表，心情好像灰姑娘，擔心檢疫拖過午夜12點，就要集中到飯店隔離！」還好工作人員有安撫，只要落地時間不超過16日，就不用集中隔離，所有人才鬆一口氣！

▼境外旅客入京統一到國展檢疫，有專人指定填寫健康表格。（圖／台商 吳先生提供）

最後，檢疫完成搭小專車回家，又是一場煎熬，因為小巴只有八個座位，等待旅客至少有上百人！吳先生說，「我等小巴回家已經是隔天清晨7 點！」回家還要嚴格執行14天居家檢疫，吳先生表示，「我才剛到家，管委會立刻關切，提醒嚴格禁足14天，可以叫外賣有專人送上樓。」目前北京每個社區都有掃碼，完全掌控居民出入，只要擅自離開，會依法處理。

▲即日起，北京嚴格實行境外人員入境，統一14天集中隔離。（圖／台商 吳先生提供）

根據涉台人士指出，大興機場13日宣布所有國際航線，全部移轉首都機場統一監管，當時外界推估，北京可能要祭出嚴格措施。三天後，北京疫情防控中心宣布這項超嚴厲新政策，讓外界非常震驚。

目前所有境外飛北京的人員，不管有無進出高風險國家，全部集中到指定的飯店，14天隔離觀察。一天住宿費350元（單位：人民幣，同下），外加每天100元餐費，14天食宿換算大約2萬8台幣上下。目前北京這項新政策第一天上路，目前安徽、內蒙古率先跟進。外界推估，一旦實行有效，大陸其他一、二線大城市可能跟著比照處理。