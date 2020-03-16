宅在家太久！陸調查4成6大學生變胖　建議：別把床當瑜珈墊

▲大陸校園媒體調查，不少大學生在疫情期間宅在家裡，不只無法上學，更因忽視培養在家運動的習慣，導致身材走樣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸的大學生因開學日不斷延後，宅在家太久，除耽誤學習外，運動時間管理等問題也慢慢浮出水面。據大陸高等學校傳媒聯盟《中青校媒》調查顯示，已經有46.18%的學生因此變胖，89.18%的受訪者認為在家的運動量，低於在學校期間，「自制力不夠」、「場地裝備的限制」都是主因。

根據《中青校媒》在疫情期間，對915位大學生發起的「宅家運動」情況調查結果，顯示僅有15.39%被調查者在家期間會嚴格執行鍛煉計劃，另39.96%選擇間歇性完成製定的運動目標，還有44.65%在家很少運動。

▲調查建議民眾宅在家之餘，也應注重培養運動習慣。（圖／免費圖庫pakutaso）

在此之下，雖然受訪大學生多數認為，在家運動很有必要，希望達到減脂、塑形和緩解身體不適的目的。但是有46.18%大學生宅家期間體重增加，34.82%變化不大，19.00%體重減輕。

89.18%認為在家的運動量，低於在學校期間運動量的學生中，自製力不夠、惰性太強、運動場地和裝備的限制、外界誘惑太多、缺少相對專業的指導、缺少運動夥伴等，依序為影響他們運動進行的前6大因素。

南京航空航天大學的李一花坦言，自己偶爾會想起學校操場上的標語，「每天運動10分鐘，幸福生活50年」；另一位河北工程大學的小馬則稱，雖然自己早就規劃好了晨跑任務，不過由於家裡村莊被封村，她也被要求在家隔離，只好選擇在家運動，透過網路上刷到的《美麗芭蕾》的教學影片，每天中午跟著教練揮動手臂。

浙江海洋大學的施黎就比較「接地氣」，疫情期間除了室內訓練，他把村里沒人去的小樹林，當成新的健身場地，包括將樹幹當成倒掛仰臥起坐的器材，和練習倒立、引體向上的輔助支撐物。

擔任過兩年健身教練的李楠建議，宅家期間為自己培養一個輕度運動習慣，每天運動15到45分鐘，既不用花費太多時間，又有利於身體健康。她說，「最好買一塊瑜伽墊，不要將床作為鍛煉的地點。」同時在家裡跟家人相處之餘，也可以互相督促運動，養成習慣，在疫情之後獲得意外之喜。

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