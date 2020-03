▲美國總統川普14日接受新冠病毒檢測,結果為陰性。(資料照/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導



美國總統川普14日在接受新冠病毒檢測為陰性後,在自己的推特上PO出一張圖片,上頭寫著「當美國受到考驗時,美國總能成功應對」(When America is tested ,America rises to the occasion.)貼文截至目前已獲得2.4萬轉貼、1.8萬留言數。

綜合外媒報導,白宮醫師康利(Sean Conley)14日公開表示,川普總統的新冠病毒(COVID-19)檢測結果最後為陰性。他還說,總統與巴西代表團共享晚餐一周後仍無症狀。據了解,川普當時和2名後來確診的官員無近距離接觸。

根據最新疫情數字顯示,美國境內目前累計2816例確診,包含49例撤僑公民,還有來自武漢、鑽石公主號以及至尊公主號21例確診,其中有59人不幸死亡,49州中以華盛頓州疫情最為嚴重,目前僅剩西維吉尼亞州尚未出現病例。世界衛生組織15日表示,全球目前新冠肺炎確診病例累計已超過15萬例。