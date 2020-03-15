北市動物之家推保險2.0　7歲以上銀齡犬貓也能納保

▲北市動物之家推保險2.0。（圖／動保處提供）

記者楊亞璇／台北報導

為了提供動物之家認養犬貓更多的健康保障， 台北市動物保護處今年加碼推出7歲以上犬貓「銀齡保障」，凡是今年1月1日起於動物之家認養或是參與動保處活動認養的犬貓，皆可享有投保資格。

動保處表示，去年推出「給浪浪一個家-好險有你」專案，提供3月齡至7歲間之認養犬貓，限量1000隻的投保名額，如今更新增「銀齡保障」名額100隻，讓7歲以上銀齡犬貓也能納保。

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動保處指出，如「幸福犬貓認養VIP」、「TAS浪愛滿屋」、「愛心小站」、「校園犬貓」、「建國花市及花博長廊認養」等，皆可享有投保資格，保障內容包含寵物醫療費用、寵物侵權責任及寵物喪葬費用等3大項目，由動保處委託業者提供認養犬貓飼主於收到保單日起1年期之寵物保險，飼主無須付任何費用。

即日起至動物之家認養犬貓且符合投保資格者就可於現場加入投保，而今年1月1日至3月15日間認養犬貓且符合投保資格者，但尚未投保的飼主動保處將以書面通知符合資格之飼主本活動訊息，飼主可於3月15日起至12月31日期間，親至臺北市動物之家（內湖區潭美街852號）填寫投保資料，將由保險公司協助市民完成投保作業。