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南港狂嬤「逼藥師下跪」…深夜警詢2小時做筆錄！觸犯《醫療法》超慘下場曝

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記者張君豪、莊智勝／台北報導

新冠肺炎疫情引爆口罩搶購潮，台北市南港舊庄一帶一處藥局竟因此發生糾紛，一名李姓婦人因不滿藥師「還錯健保卡」，並折回店內理論，並要求藥師「下跪磕頭道歉」，囂張態度引起全台輿論一片譁然。南港警方14日深夜約談到這位羞辱藥師的李姓婦人（60歲）到案，訊後依刑法強制罪、醫療法等將其函送北檢偵辦。據悉，李婦觸犯的醫療法「對醫事人員脅迫罪」可處新台幣3萬以上、5萬以下罰鍰；如若觸犯刑事責任，則可處3年以下有期徒刑。

▲▼還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

▲還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

警方調查，李姓婦人家住南港舊庄，11日當天帶著自己以及鄰居的健保卡到藥局購買口罩，但藥師因業務繁忙，不小心錯發健保卡給李婦；當下藥師還提醒李婦檢查，但她並未注意旋即離開，直到返家後準備將健保卡與口罩交還鄰居時，這才發現拿錯卡，李婦擔憂因此遭到鄰居責難，因此再度回到藥局與藥師理論。

李婦當下走進藥局時氣勢凌人，認為是藥師販賣口罩方式有瑕疵，且事後還沒有誠意道歉，不理會藥師解釋，暴怒要求其下跪、磕頭道歉。藥師眼見李婦難以溝通，為求息事寧人，竟真當下跪下認錯，並於半小時歸還健保卡。

藥師還錯健保卡！口罩婦飆罵逼「下跪磕頭」…她淚崩：對不起。（圖／即新聞）

▲當事藥師說明事發經過。（圖／即新聞）

由於新冠肺炎疫情不斷延燒，台灣為維持防疫量能實施口罩實名制，全台藥師義不容辭配合政策，站在第一線辛苦為國人健康把關，如此勞心勞力卻仍遭到跋扈民眾凌辱，誇張的下跪畫面曝光後立即引起全台輿論一片譁然。雖然事後藥師不願追究李婦惡行，但台北地檢署14日仍發出聲明，表示將會盡速追查究責，南港警方也於當日深夜10時許約談李婦到案，並警詢2小時。

南港警方15日凌晨完成筆錄，認為李婦行為違反刑法強制罪、以及醫療法「對醫事人員強暴或脅迫罪」，依法將其函送往台北地檢署偵辦。

根據中華民國刑法第304條第1項強制罪，「以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨礙人行使權力者，處3年以下有期徒刑、拘役、或300元以下罰金」；醫療法第24條第2項，「為保障病人就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施」，違者可處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理，「對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫，足以妨害醫事人員執行醫療業務者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。」

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