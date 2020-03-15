英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

▲英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock） 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，英國政府正在考慮，在「未來幾周內」會要求70歲以上老人，在家進行自我隔離，避免遭到新冠肺炎病毒傳染。截至15日下午，英國確診數達到1143人，其中21人死亡。

漢考克15日接受《天空新聞》（Sky News）訪問時指出，由於新冠肺炎疫情持續擴散，加上老年人與本身患有疾病的族群，是最容易受到感染的風險最高，因此政府正在考慮要求70歲以上老人，必須在家中進行隔離，隔離期可能長達數個月。

漢考克說，「我們將在適當的時候制定出更詳細的計畫，因為我們意識到對老人與弱勢族群來說，這是非常大的要求，但這都是為了他們的自我保護。」

英國首相強生（Boris Johnson）日前在記者會上宣布，英國進入抗疫第二階段「拖延階段」，具體措施包括「發燒隔離7天再叫救護車」、「政府府不再檢測每一個有症狀的人」等引發抨擊；首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）更表示，若是有60％以上的人口都感染的話，就會形成免疫力。

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