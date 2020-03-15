住加護病房連收妻23封信　確診男發現「上面編號」：老婆肯定出事了！

▲曾洋妻子寫信鼓勵他對抗新冠病毒。（圖／翻攝《映象網》）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情期間，湖北省荊州市洪湖市一對夫妻先後確診住進不同醫院。丈夫曾洋被送進加護病房後，連續7天都收到妻子的鼓勵信，且一天不止一封，「春天都到了，沒有什麼事情是過去不了的」；直到有一天，他注意到了信上的序號，開始感覺到不對，「我猜我老婆肯定出事情了。」

《映象網》報導，曾洋除夕上午吃過飯後，感覺頭脹得厲害，在妻子舒倩的陪伴下，去醫院看醫生，順便拍了電腦斷層掃描（CT），隨後被醫師發到發熱門診去。當時以為只是感冒，他拿了藥，居家隔離治療。

1月30日晚間，曾洋感覺身體不適，一度覺得自己撐不下去，這才意識到可能感染新冠肺炎；當晚大約7時到醫院，就被送進加護病房（ICU），經搶救，昏迷的他終於甦醒。病房外守候許久的妻子，透過對講機和他通上了話，見他身體虛弱、說話困難，因此又著急又心疼。

從來沒有給丈夫寫過信的舒倩，決定寫信來鼓勵陪伴丈夫，並懇請醫護人員將信件帶進病房，拆開給丈夫看。第一封信，她就是找醫生借了張CT檢查單，現場完成的。

▲▼曾洋妻子寫信鼓勵他對抗新冠病毒。（圖／翻攝《映象網》）

曾洋剛進ICU時，把情況想得很嚴重，連後事都交代了，收到妻子的第一封信後，他的精神狀態有很大的改觀。主治醫生徐夢為此感到高興，「很明顯地感覺到他的精神狀態、各方面的情況都有所改善。」

回憶起當時的情況，曾洋說，「收到信的那一刻感覺滿意外，也滿感動。信就好像老婆給我寫的情書一樣，知道在外面有她陪著我，心裡就更踏實。 」2月1日晚間，丈夫被確診為新冠肺炎，這個消息對舒倩來說可謂晴天霹靂，她身體還沒有任何異樣，但也得按規定迅速進行醫學隔離觀察。

隔離期間，舒倩堅持每天給丈夫寫信，讓工作人員幫忙轉交。她告訴記者，「無論在哪個地方，有紙的話，我都會給他寫。我寫信沒有別的目的，只是告訴他：我在外面等你，外邊的樹都已經發芽了；春天都到了，沒有什麼事情是過去不了的。」

疫情並沒有讓愛隔離，信件就是他們之間的橋樑。「你一定要堅持，媽媽和兩個孩子都好，大家都在等你回家」，那段時間，每天收到妻子的信就是曾洋最開心、最期待的事。

▼曾洋妻子提前準備好的信件。（圖／翻攝《映象網》）

2月7日，舒倩經核酸檢測，結果呈陽性。為了不讓丈夫擔心而影響康復，她決定隱瞞自己的病情，連夜寫了四封信，並且給每封信都編上序號，委託護理師每天轉交一封。

曾洋每天會收到妻子的來信，信中都是妻子溫柔的鼓勵，直到有一天，他注意到了信上的序號，開始感覺到不對，「我猜我老婆肯定出事情了」，再三追問醫生，才知妻子也已感染住院。

此後，曾洋再也沒收到妻子的鼓勵信，他把這23封信反反覆覆地看，在ICU最難熬、孤獨的時候，這些信件給了他溫暖和力量。2月18日，他從ICU轉到了感染科病房。

到感染科病房後，曾洋和他愛人的感人故事，也給援鄂的南方醫院肝臟腫瘤中心護理師留下了深刻印象。護理師說，因住院時太匆忙忘了帶手機，「曾洋向我借值班手機與妻子聯繫，第一次到湖北的我，聽出了曾洋在打電話結束時，用方言跟妻子說了句『老婆，我愛你』，言語表達非常真摯。」

3月1日，夫妻倆按照約定在同一天康復出院，被安排在不同的隔離點，進行14天的醫學觀察，至今，兩人每天通過微信互相鼓勵，陪伴著彼此。曾洋說，從感染進ICU到現在康復出院，妻子一直就是他最有力的後盾，這23封信對他來說就是妻子寫的情書，非常珍貴，他會一直珍藏。

▼曾洋留著妻子寫的23封信。（圖／翻攝《映象網》）

▼曾洋寫給妻子的愛的告白。（圖／翻攝《映象網》）