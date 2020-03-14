藥師還錯健保卡遭逼「磕頭道歉」　公會嚴厲譴責：羞辱專業與尊嚴

▲藥師還錯健保卡！口罩婦飆罵逼「下跪磕頭」…她淚崩：對不起。（圖／即新聞）

記者嚴云岑／台北報導

台北市藥局藥師賣口罩不慎還錯健保卡，竟遭民眾要求「磕頭道歉」，藥師公會全聯會今（14）日發表聲明稿，譴責民眾惡行，也將提供法律諮詢資源給受到不理性對待的藥師，協助維護自身專業形象與權利。

監視器畫面可見，該名民眾到藥局後，因為還錯健保卡，對藥師指手畫腳，不謹嗆藥師沒誠意，還要求磕頭道歉，藥師也驚恐照辦，不僅磕頭還猛喊對不起，讓許多網友看了十分不捨。

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對此，藥師公會發出聲明稿，譴責民眾作為，表示此舉顯然嚴重羞辱執業藥師尊嚴。現今肺炎疫情於全球大流行之時，藥師亦勇於擔負起配給防疫物資之責任，每一位基層藥師都付出無比的辛勞，無疑是公益責任的體現。於藥師配發口罩的過程中，絕大多數民眾都能耐心等待、遵守秩序。

然而，也有極少數的民眾以不理性之方式對待藥師，甚至有如本次「要求磕頭道歉」的脫序情況，嚴重羞辱專業藥師，並打擊在工作崗位上兢兢業業，守護民眾健康的全體藥師士氣。

藥師公會嚴正譴種惡行，針對受到不理性對待之藥師，也將提供法律諮詢之資源，協助藥師維護自身專業形象與權利。在此也呼籲民眾，應以理性、尊重之態度對待醫療從業人員，團結對抗疫情。