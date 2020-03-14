新店隨機殺人原因曝！　「拒絕回娘家吃飯」他持刀下車捅無辜路人

▲王嫌拒絕回娘家吃飯後突然持刀下車殺人，兇嫌地檢複訊「不知道為何這樣做」。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

新店發生駭人聽聞的隨機殺人案，嫌犯由警方送往北檢複訊，檢方目前向法院聲請羈押，據悉當天嫌犯與妻子在車上討論是否回娘家吃飯，但嫌犯突然拿生魚片刀刺殺路邊等人的騎士，造成對方傷重不治，檢方不排除對嫌犯進行精神鑑定。

13日晚上新店1名王姓男子與妻子在車上討論晚上到哪吃飯，當時王男拒絕回娘家吃飯，認為這樣不好意思，雙方在車上討論時，王男突然將放在車上的生魚片刀朝正在路旁等姊姊的林姓騎士，騎士當場倒地哀嚎，送醫搶救仍宣告不治。

王姓男子犯案後返回車上，妻子嚇得直喊「快報警、快報警」，最後王姓男子聯繫警方主動說明，警方也隨即將人帶回派出所偵訊，最後依殺人罪嫌送往地檢署複訊，檢察官認為罪嫌重大向法院聲請羈押。

王嫌供稱，知道自己當時在做什麼事情，但是不知道為什麼要這樣做，坦承過去2年間有看身心狀況的相關門診，警方除了擇日解剖林姓死者遺體，另外也將調閱王嫌病例，不排除安排精神鑑定了解行兇時的心智狀態。

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