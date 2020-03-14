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新居布置變隨機殺人案！交往2個月就閃婚　「小鄭容和」新婚妻眼前血腥行兇

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新店區13日晚間發生隨機殺人案，23歲的王嫌因「晚餐吃什麼」與妻子發生口角，竟持20公分長的生魚片刀隨機刺殺素不相識的林男（33歲），致其傷重慘死。據了解，王嫌雖然精神狀態不穩定，且目前又無業，但其外型相當俊俏，與新婚的妻子才交往短短2個月就閃婚，不料竟會在新婚妻面前持刀殺人。

▲▼新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死。。（圖／翻攝臉書）

▲王嫌外型俊俏，還以「小鄭容和」自居。（圖／翻攝臉書）

警方調查，王嫌因時常幻想遭人攻擊，因此許久前就買了一把20公分長、相當鋒利的生魚片刀藏於駕駛座底下自保；案發當晚，王嫌與新婚妻子驅車前往新店賣場採買布置新居，不料2人卻在車內因「晚餐問題」大吵，王嫌自稱當時忘了吃藥，因此情緒爆發後瞬間失控，心中起了殺人的念頭，才會拿出生魚片刀朝著前方無辜的林男捅入，隨後轉身離開現場。

▲▼新店隨機殺人畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林男臨停在超商門口，無辜遇刺身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方指出，接獲通報後第一時間趕到現場，發現人行道上血跡斑斑，且林男重傷、奄奄一息，立即協助將其送醫搶救，無奈最後仍回天乏術；與此同時，警方也掌握王嫌潛逃方向，於犯案後20分鐘在秀朗橋處將他攔截逮捕。見到員警上前，王嫌態度相當冷靜，對於犯行坦承不諱，當場遭帶回警局偵訊，過程中王嫌聽聞遭他刺殺的林男傷重不治後，情緒並無太大的反應，只冷冷地回了聲「喔」，便不再多作回應。

據了解，王嫌來自單親家庭，戶籍在台北市北投區，其家境並不優渥，王嫌所駕駛的白色奧迪也是從中古市場購得；過去王嫌曾擔任直播主在網路上販售商品，也曾任料理相關職業，因此對於料理刀具相當了解，但目前王嫌已經有好一段時間無業。

王嫌雖然精神狀況不穩定，但他外型白淨、臉蛋俊俏，還以「小鄭容和」自居，新婚的妻子也僅與他交往短短2個月就閃婚，2人婚後搬往內湖租屋，此次前往新店就是為了採購物品、布置新居，不料最後竟演變成隨機凶殺案。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▼王嫌稍早移送台北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

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