「晚餐吃什麼？」直播主與妻爭吵後暴走持刀殺人　檢方複訊聲請羈押

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

新店13日晚上發生隨機殺人事件，23歲的嫌犯因與妻子爆發口角，竟然持生魚片刀隨機刺殺路人致死，警方偵訊後依照殺人罪嫌送台北地檢署偵訊，檢察官嫌犯涉嫌殺人重罪，向法院聲請羈押。

▲男子在新店持生魚片刀殺死路過騎士，檢察官向法院聲請羈押。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，23歲的王姓嫌犯，平時從事直播工作，13日晚上在新店與妻子因「晚餐吃什麼」發生爭執，竟然持20公分的生魚片刀下車捅向33歲的林姓騎士，林姓騎士當場傷重不治倒地身亡。

▲王嫌持生魚片刀殘殺無辜騎士，警方移送北檢時看起來精神相當恍惚。（圖／記者邱中岳攝）



警方事後將王嫌帶回偵訊，王嫌因常常幻想遭人攻擊，所以買了1把生魚片刀藏在座車底下防身，沒想到當天因「晚餐吃什麼」與妻子發生爭執，就持生魚片刀刺死林姓騎士。

王嫌到案後辯稱，當時夫妻在車上爆發口角，但沒想到因忘記吃藥情緒瞬間失控，才會起了殺人念頭，王嫌在殺害林姓騎士後也開車逃逸。

無辜遭王姓嫌犯持生魚片刀捅殺的林姓騎士，當時騎車準備接姊姊返家，在路邊等待竟然被王嫌持刀捅死，死者父親報驗時痛批「兇手很可惡」。

警方事後將王嫌依照殺人罪嫌送往台北地檢署複訊，檢察官認為王嫌隨機刺殺路人罪嫌重大，因此向法院聲請羈押王姓嫌犯。

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