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影迷看不到新片花木蘭、007！　疫情衝擊..全球電影業「50億美元飛了」

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▲▼ 疫情衝擊全球電影業損失50億美金。（圖／翻攝　電影官網、每日經濟網）

▲ 疫情衝擊全球電影業損失50億美金。（圖／翻攝　每日經濟網）

記者任以芳／綜合報導

疫情席捲全球，根據《好萊塢報導者》統計，從1月24日到2月23日，一個月內，大陸的電影票房收入420萬元（單位美元，同下），相比2019年同期縮水17.6億美元，全世界電影業更慘，預估高達50億元，換算大約損失350億元人民幣！

疫情衝擊全球，密集的公共場合被視為病毒溫床。不少電影院忍痛撤檔，更多電影的製作進度受到影響。從2020年春節前夕開始，身為世界第二大票倉的大陸，影片撤檔、影院集體關門。

▲▼ 疫情衝擊全球電影業損失50億美金。（圖／翻攝　電影官網、每日經濟網）

▲迪士尼真人版電影《花木蘭》受到新冠肺炎影響，宣布全球撤檔。（圖／翻攝　迪士尼官網）

根據每日經濟新聞報導，2019年春節檔票房為59.1億元，如果沒有疫情，多位業內人士曾預測，2020年春節檔票房有望突破70億元大關，如今都是一場空。大陸電影院還沒有複業的跡象，影響不少好萊塢電影公司的收入，保守估計，這次疫情給大陸電影產業造成20億美元損失。

隨著疫情在全球的蔓延，也波及歐美、日韓地區的電影市，不少影片被迫撤檔或推遲調整上映計畫，32歲劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》原定北美3月27日上映，受到新冠肺炎影響，宣布全球撤檔，無限期延遲上映。

▲▼ 疫情衝擊全球電影業損失50億美金。（圖／翻攝　電影官網、每日經濟網）

▲《007：生死交戰》延遲七個月，宣佈11月12日再上映。（圖／翻攝　環球影業官網）

原定4月2日英國公映、4月10日北美上映的《007：生死交戰》宣佈11月12日再上映，這也是首部因疫情宣佈延遲上映計畫的好萊塢電影。根據THR報導，《007：生死交戰》製作成本是2.5億元，如果按原計劃上映，受疫情影響，票房損失高達上億。

除了片方的損失外，影院也面臨重創。義大利全國電影院零售商協會（ANEC）的估計，此次疫情，義大利已關閉了850家電影院或1830塊銀幕，分別占該國電影院總數的45%和48%。根據《好萊塢報導者》預測，票房收入的下滑及對製作進度的影響，疫情對全球電影業帶來至少50億美元，大約350億元人民幣的損失，疫情在全世界繼續擴散，損失數字可能變得更高。

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