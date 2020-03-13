疫情「陸砂」停止入台　北水局：水庫清淤量半年內要倍增

▲北水局進行石門水庫清淤作業。（圖／北水局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間「陸砂」停止入台，北水局進行石門水庫清淤作業，設定羅浮清淤量於今年上半年完成倍增目標，致台七線增加的清淤車輛行駛，造成交通及環境嚴重衝擊，該局13日邀集相關單位研討對策，將調整試行三民國小附近重點區域行車安全管制措施，並在重點時段增加出車間隔時間，取消造成清運車輛超速及阻塞之時段管制措施。

北水局副局長郭耀程指出，近來有許多民眾及遊客反應，台七線清淤車輛行駛增加，造成交通及環境嚴重衝擊，而清淤業者也反映現行管制措施，不僅造成清淤作業不便，尤其管制時段不得行駛，已產生道路堵塞、車輛搶快及清淤績效降低問題。

▲北水局進行石門水庫清淤作業。（圖／北水局提供）

為解決相關問題，北水局今天邀請地方民代、大溪警分局及清淤業者，進行台七線清淤車輛行駛安全討論並取得共識，即未來清淤車輛行駛除須遵守桃園市政府公告的限制時段及交通法規外，取消該局每日早上7～8時及下午4～5時不得行駛台七線12～20K路段管制，以免清淤車輛為加速通過管制路段而超速，或在管制路段停駛衍生道路堵塞問題。

惟將改採於下午3時30分至4時30分增加工區放行清淤車輛間隔時間因應，頻率由每分鐘1輛改為每2分鐘1輛，並在重點管制路段增加人員指揮交通及管制行車安全。

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