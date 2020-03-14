韓國代購還不隔離？鄰居秒向民警舉報...結局「大反轉」尷尬了

▲新冠肺炎疫情被網友調侃是照妖鏡。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下全民神經繃緊緊，北京一位韓國代購近期一直在微信朋友圈中，直播自己在韓國的行程，同社區居民因擔心其回國後並沒有隔離，向員警求助，然而2小時後，警方的回覆讓全網笑是「大型翻車現場」，「表面是防疫新聞，實則是315打假？」

▲民眾向警方舉報 。（圖／翻攝自微信公眾號）

微信公眾號「北青社區報天通苑版」近日發布的文章引發網友關注。文中提到，一位徐姓居民表示，「前幾天我們家鄰居發朋友圈，我和家人看後感覺像是韓國代購剛回到社區，比較擔心，畢竟韓國也爆發了疫情，就趕快發微信求助了張警官。」

不到2小時後，張警官回覆稱，該居民並未出國！對此徐姓居民大鬆一口氣，「非常感謝他幫我們何時情況，讓我們覺得特放心、特踏實。」可是在這名「韓國代購」的朋友圈中，可以看到自2月14至16日，她幾乎在直播自己的行程，從起飛到落地，從掃貨到打包，可謂是滴水不漏。

▲該韓國代購的po文可以說是滴水不漏 。（圖／翻攝自微信公眾號）

消息傳出後，網友紛紛調侃道，「這倒是一招看假貨的方法」、「疫情就是照妖鏡啊，什麼妖魔鬼怪都現原形」、「我家樓下的鴨貨店都承認自己的鴨貨不是武漢空運的了。」、「表面是防疫新聞，實則是315打假？」、「 得知韓國代購從未去過韓國，心底立馬踏實了！」。