硬漢的約定！4位海龍蛙兵誕生　勇戰正拳行走、沙地嬰兒爬

▲▼兩棲偵察營儲訓隊151期共4位學員通過「硬漢路」。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

「新科海龍蛙兵」誕生！陸軍兩棲偵察營儲訓隊151期期末鑑測13日為最後一天，歷經23周的訓練，4位學員順利通過「硬漢路」考驗，並獲得「紅蛙牌」，未來也將分發至各兩棲偵察單位守護台海前線。

中華民國陸軍14日在臉書分享，「新科海龍蛙兵誕生了」兩棲偵察營儲訓隊151期期末鑑測13日為最後一天，共有4位學員歷經23週的訓練後，通過「硬漢路」考驗，並由營長蕭中校頒發象徵獲得海龍蛙兵認可的「紅蛙牌」。陸軍表示，未來學員們將分發至各兩棲偵察單位，擔負起守護台海前線的重責大任。

陸軍臉書更提到，其中有兩位中士曾一起接受突擊兵訓練，他們約好要一起報名兩棲儲訓隊，再次挑戰「一起開訓，一起結訓」的目標，最終兩人也成功戰勝「硬漢路」並通過考驗。

通過考驗的學員分享了自己的心得，邱下士說，剛開始最不希望他來受訓的是爸爸，父親是個把青春都奉獻給國家的軍人，深知這個單位的辛苦，所以希望他可以選擇其它單位，但在他執意堅持下，父親才勉為其難的在同意書上簽名同意；李中士則期望，可以讓家人和朋友們可以為他感到驕傲。

另外，值得一提的是，新上任的國民黨主席江啟臣也是有「水鬼」之稱的陸軍海龍部隊蛙人出身，也讓外界期待他是否會帶著成功通過「硬漢路」的蛙人精神帶領國民黨開創新局面。

▲江啟臣是海龍蛙兵出身。（圖／翻攝自江啟臣IG）