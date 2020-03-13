網傳「台灣新冠肺炎試劑複製中國」　警：造謠！查辦轉po者

▲網路傳言台灣試劑是向複製大陸試劑，衛生福利部發文「台灣製造」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲1名臉友針對新冠肺炎（COVID-19）po文，「台灣並沒有"真正"研製試劑，而是上個月跟中國進口試劑後，複製類似產品」等語，衛福部也貼文澄清，本國試劑素材是由防疫團隊日以繼夜合成產生，並無使用來大陸的素材。此為中研院的研究成果，與大陸無關，警方事後也傳辦該名網友到案說明。

據了解，有1名劉姓網友在11日於臉書貼文，「台灣並沒有"真正"研製試劑，而是上個月跟中國進口試劑後，複製類似產品。至於在綠媒誣指WHO中國搶功也是移花接木。至少試劑根本是廢柴，因為準確度50%不到！比博筊問神明的機率差不多」，警方獲悉展開調查。

▲網傳台灣新冠肺炎試劑複製大陸試劑，警方傳喚劉姓網友到案後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局人員事後求證衛生福利部及中央研究院均表示，本國試劑素材是由防疫團隊日以繼夜合成產生，並無使用來自大陸的素材。此為中研院的研究成果，與大陸無關。於是在日前傳喚劉姓網友到案說明，訊後依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

劉姓網友到案後坦承，因為在網路上看到別人轉發訊息，所以才會將訊息轉載至臉書，警方也提醒，切勿任意散布不實疫情訊息，以免影響全國防疫資訊之正確性。

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