外牆電線突竄爆炸火光　華西街老宅惡火...孕婦倉皇逃

▲北市華西街驚傳火警，1名孕婦聞聲倉皇逃生。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市萬華14日上午6時許，華西街1間阿公店門口突然冒出火煙，延燒2旁住家，目前3人死亡2人仍在搶救，警方初步發現，當時1樓外牆的電線冒出火煙，其中1名孕婦倉皇逃生，所幸僅腳部受傷。

據了解，華西街26巷內一間飲酒店外，在14日凌晨6時許發生火警，警消共計救出9人分送醫院搶救，其中5男1女沒有呼吸心跳，經過醫院搶救目前4人身中不治，1人仍在醫院與死神搏鬥。

警方事後調閱監視器發現，當時1、2樓間的外牆突然冒出火煙，過沒多久隱約看見電線爆炸的火光，最後竄出火舌住戶倉皇逃生。

現場1名懷有身孕的婦人，凌晨6時許聽見爆炸聲響，隨即探頭查看發現隔壁失火，隨即跑下樓逃生，所幸僅腳部受傷並無大礙。

據悉，火警發生的華西街26巷9號、11號，1樓為飲酒店以及廚房，2樓則為萬華飲酒協會，9號4樓有一名大陸籍女子居住，另外11號4樓則是陶男等4人同住。

該名住在4樓的大陸籍女子主要在華西街飲酒店擔任洗碗工，而近期兒子才帶著媳婦、孫子返回大陸，住在4樓的陶姓男等4人，平時則以打零工為業。

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