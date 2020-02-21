「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　媽心痛：孩抽搐驗出安毒！萬人轟該死

▲「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了！（圖／翻攝臉書爆料公社二社，下同）

網搜小組／劉維榛報導

染毒毀人一生，更何況孩子是無辜的！一名媽媽痛訴，日前找來一位月嫂照顧寶寶，意外在房間裡看到一支斜切口吸管，上頭更沾有「半透明結晶物」，報警抓人後，月嫂坦承是她所有，而寶寶身體也出現異常。更可惡的是，受害者不只一人，原PO希望昭告天下，「希望不要再有任何嬰兒被這樣的月嫂戕害！」

「我家新生兒的頭髮竟然驗出安毒！」一名女網友在臉書《爆料公社二社》表示，去（2019）年產下寶貝孩子，並於11至12月請來一位汪姓月嫂到府坐月子，期間曾收到一封信，指名要給月嫂，提到「萬一精神不集中、安非他命當奶粉泡給寶寶喝、是會死人的，反正吸毒就不要做保母」，讓原PO夫妻倆一頭霧水。

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豈料某日，老公在嬰兒房發現可疑物，「沾有半透明結晶物，而且有斜切口的吸管」，嚇得報警逮人後，由於證據確鑿，月嫂百口莫辯，才坦承「是我帶進嬰兒房的！」

事後，寶寶身體開始出現異狀，「時常眼睛上吊、拉肚子、抽蓄、皮膚變差」，結果抽驗出爐，原PO崩潰了，「我孩子的頭髮含有甲基安非他命（4928 pg/mg）及安非他命（208 pg／mg）！如果不是這位月嫂在我的嬰兒房、在我孩子旁吸安，怎麼可能會是這樣的檢驗結果？」

由於安非他命恐造成腦部受損、全身性傷害，原PO天天以淚洗面，「身為一位受害者的母親，辛苦懷胎10個月，孩子身上有安非他命殘留已經夠讓我擔心難過了，孩子的一個哭聲、一個眼球轉動、一個身體抖動，孩子的任何身體狀況，很可能都是吸入月嫂在嬰兒房裡的安毒所致！」

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▲匿名信警告，「不要再吸毒，禍害小寶寶了」，顯見受害者不只一人！

想著寶寶未來可能無法像一般孩子正常發育，原PO崩潰泣訴，「我身心俱疲，每晚無法入睡，明明是被害者卻要受盡折磨。每每想到當時信任她、把孩子託付給她，我就心如刀絞。」

就怕還會有下個犧牲者，原PO貼出這篇警惕文，提醒其他新手爸媽小心，「她一樣會持續擔任月嫂這份神聖的工作，可憐的嬰兒不會說話，無法表達自己的痛苦，才剛出生就要忍受這種摧殘，如此對待。所以，我決定公開這件事，給每位爸爸媽媽知道，希望不要再有任何嬰兒被這樣的月嫂戕害！」

▲萬人狂轟，喪盡天良！（圖／翻攝臉書爆料公社二社）

萬名網友看了於心不忍，紛紛痛罵「真的垃圾人X廢物！告死她！」、「怎麼這麼缺德啊！」、「吸毒的都是畜牲」、「希望寶寶平安無事」、「吸毒的人沒救了，最好抓去關死算了，人神共憤」、「太惡劣了，什麼鬼月嫂」、「這個該重罰判刑」、「為孩子心痛，這吸毒嗑藥不是人，非常可怕」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

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